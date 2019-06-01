Политика
Трамп пригласил Зеленского в ВашингтонВести.Ru 04:15
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом. Об этом сообщается на странице украинского портала "Зеркало недели" в Fасевоок.
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Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Обновлено в 10:29
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2019 года
С 1 июня 2019 года в России вступают в силу несколько законов, действие которых окажет на жизнь россиян существенное влияние.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
В Совфеде прокомментировали запрет на поставки топлива на Украину
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вступление в силу запрета на поставки угля и нефтепродуктов из России в Украину.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.
Обновлено в 10:27
Политика
Трамп назвал Меган Маркл «злобной»
Обновлено в 12:34
Происшествия
В Петербурге три человека пострадали при наезде автомобиля
В Санкт-Петербурге в результате наезда легкового автомобиля на пешеходов пострадали три человека.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.
Обновлено в 03:55
Спорт
Российские волейболисты одержали первую победу в Лиге наций
Обновлено в 12:53
Футбол
Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет
Обновлено в 08:04
Происшествия
Оставившую двух детей в хостеле в Котельниках женщину задержали
Женщину, оставившую двух детей в хостеле в Котельниках, задержали.
Обновлено в 11:22
Общество
Супрун заявила, что на Украине к 2020 году закроются все детдома
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун сообщила, что правительство начало менять систему поддержки сирот и с 2020 года детей перестанут отдавать в дома ребенка.
Обновлено в 12:13
Здоровье
Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям.
Обновлено в 11:42
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено 30 мая в 11:13
Общество
Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой
Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Уезжают из страны за судьбой гастарбайтеров: Политики о желании молодежи покинуть Россию
Экономист считает, что пенсионеры в России не самая обеспеченная группа, но правительство принимает меры, чтобы повысить их уровень жизни.
Обновлено в 12:17
Общество
Дом инициатора диалога с противниками экотехнопарка «Шиес» сожжен
Президент РФ Владимир Путин, комментируя планы возведения экотехнопарка на станции Шиес Архангельской области, заявил, что вопросы вывоза мусора в регионы не могут приниматься во вред местным жителям.
Обновлено в 10:07
Футбол
Себастьян Дриусси стал лучшим игроком «Зенита» в мае
Обновлено в 10:13
Общество
Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» фонду им. Анжелы Вавиловой
В марте 2003 года уроженец Казани Владимир Вавилов основал и стал председателем правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией им. Анжелы Вавиловой.
Обновлено в 10:49
Кино
Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец Элтон Джон дал комментарий по поводу удаления сцен из фильма "Рокетмен" в российском прокате, сообщает RT.
Обновлено в 02:02
Политика
Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена
Обновлено в 10:14
Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Политика
ВМС США подтвердили просьбу скрыть от Трампа эсминец McCain
Военно-морские силы США подтвердили, что получили просьбу скрыть от президента Дональда Трампа корабль John S. McCain во время визита политика в Японию.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Суд арестовал двух следователей СК и адвоката по делу о взятке
Как ранее сообщила официальный представитель ГСУ СК Москвы, указанные должностные лица следственного подразделения СК РФ вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки в размере 1 миллиона рублей от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов.
Обновлено в 10:53
Футбол
Гол новичка сборной России вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы
«Млада Болеслав» победила «Баник» из Остравы в решающем матче за путевку в Лигу Европы на следующий сезон от чемпионата Чехии — 1:0. Единственный мяч на 12-й минуте забил российский нападающий Николай Комличенко.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в ресторане
На этой неделе во время частной вечеринки в одном из ресторанов Москвы произошла драка между актером Гошей Куценко и певцом Алексеем Воробьевым.
Обновлено в 11:40
Культура
Мединский предложил объявить 2021 год Годом музеев
Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил провести Год музеев в 2021 году.
Обновлено в 12:34