Политика
Трамп пригласил Зеленского в ВашингтонВести.Ru 04:15
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом. Об этом сообщается на странице украинского портала "Зеркало недели" в Fасевоок.
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Гаджеты
Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro поступили в продажу
Huawei начала продажи новых топовых смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro в Китае значительно дешевле, чем в Европе.
Обновлено в 05:43
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Общество
Уоррен Баффет продал обед с собой за рекордные $4,5 млн
Американский предприниматель и один из богатейших людей мира Уоррен Баффетт продал право на обед с собой более чем за $4,5 миллиона долларов.
Обновлено в 06:40
Политика
Украине хотят предоставить статус главного союзника США вне НАТО
Ранее сообщалось, что ради НАТО Украина упразднит прапорщиков.
Обновлено в 04:46
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Площадка под полигон на станции Шиес будет законсервирована
Площадка на станции Шиес Архангельской области, выделенная под строительство полигона твёрдых бытовых отходов, после 15 июня будет законсервирована.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП в возрасте 35 лет
Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.
Обновлено в 07:15
Общество
Полицейским в Бельгии разрешили употреблять алкоголь на корпоративах
Сотрудникам федеральной полиции Бельгии разрешили приносить алкоголь на корпоративы, чтобы повысить сплоченность коллектива, сообщил телеканал RTBF со ссылкой на внутреннюю инструкцию.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено вчера в 05:56
Общество
Российским детям раздали автоматы и бронежилеты
В Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО) детям полицейских раздали автоматы и бронежилеты.
Обновлено в 06:13
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.
Обновлено вчера в 21:26
Спорт
Microsoft и Cloud9 займутся внедрением новых технологий в киберспорт
Согласно заявлению на сайте американской корпорации, стороны займутся созданием новых технологий и их внедрением в индустрию киберспорта.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Здоровье
В Волжском детям-инвалидам подарили индивидуальные коляски
Обновлено в 06:09
Происшествия
Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции
Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Политика
Россия не будет вводить визы для граждан Узбекистана, заявил Медведев
РФ не планирует вводить визовый режим для граждан Узбекистана, для упорядочивания миграционных потоков есть различные инструменты, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:48
Единоборства
Реванш Уайлдера и Фьюри состоится в 2020 году
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Мытищах автобус насмерть сбил пешехода
Автобус сбил пешехода в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В подмосковном Чехове загорелись три цистерны с топливом
"На улице Промышленная на базе частного предприятия загорелись три цистерны с дизтопливом", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:58
Общество
Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
Рекордная группа из российских и иностранных спортсменов переплыла через Керченский пролив, финишировав в районе крепости Ени-Кале в Крыму, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 05:43
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
Спецпредставитель КНДР по делам США Государственного совета республики Ким Хек Чхоль был казнен вместе с четырьмя другими должностными лицами МИД Северной Кореи после неудачного саммита в Ханое.
Обновлено вчера в 02:26
Происшествия
12 человек погибли в результате стрельбы в Вирджинии
Обновлено в 03:36
Здоровье
Ученые узнали, сколько нужно отдыхать для продления жизни
Ученые узнали, сколько человеку нужно отдыхать, чтобы продлить жизнь.
Обновлено в 06:01
Футбол
«Челси» отпустит Сарри в «Ювентус»
60-летний итальянский главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению в «Ювентус», утверждают в Sportitalia со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу.
Обновлено вчера в 15:06