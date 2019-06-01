Трамп пригласил Зеленского в ВашингтонВести.Ru 04:15

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом. Об этом сообщается на странице украинского портала "Зеркало недели" в Fасевоок.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР Россия считает создание механизмов обеспечения региональной стабильности, основанных на равноправии и внеблоковости, приоритетной задачей военного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Общество Какие законы вступят в силу с 1 июня В России июнь ознаменуется вступлением в силу целого ряда законов.

Политика Россия расширила санкционный список представителей ЕС Москва расширила список представителей стран ЕС, которым запрещается въезжать на территорию России.

Политика Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.

Театры В Мариинском театре — новая постановка оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер» 1 июня в Концертном зале Мариинского театра состоится премьера новой постановки одного из самых масштабных и сложных музыкальных произведений — оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер».

Политика Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.

Происшествия Бывший губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции В Иваново задержан депутат областной думы, бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета России.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.

Шоу-бизнес Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.

Путешествия Летний сезон этого года начался с роста турпотока в Турцию на 34% Прошлый летний сезон поставил рекорд по турпотоку на самом популярном выездном направлении: к примеру, в июне 2018 года Турцию посетили почти 1 млн россиян.

Кино Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен» Британский певец и композитор Элтон Джон и создатели «Рокетмена» раскритиковали решение прокатчика фильма в России убрать из картины некоторые сцены.

Наука Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.

Кино Шестой сезон «Кремниевой долины» выйдет в этом году и станет последним Предстоящий шестой сезон сериала «Кремниевая долина» от HBO станет последним. Он выйдет позже в этом году и будет состоять из семи эпизодов.

Общество Группа «Фабрика» ищет новую солистку Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.

Кино Новым Бэтменом станет Роберт Паттинсон В новом фильме про Бэтмена пойдёт речь о становлении главного героя, поэтому авторам нужен был актёр младше 30 лет.

Экономика Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.

Общество Названы регионы с самой выгодной стоимостью жизни В ходе исследования были сопоставлены размеры средних зарплат (заявленных на Adzuna.ru) в 16 крупных городах, стоимость аренды однокомнатной квартиры (по данным сайта Domofond.ru) и размеры прожиточного минимума в регионе (по данным Росстата).

Шоу-бизнес Надежда Кадышева: «Врачи не раз спасали меня» Надежда Кадышева редко появляется на телеэкранах в последние годы — большую часть времени она в разъездах на гастролях с ансамблем, который стал ей второй семьей.

Игры Открылись предварительные заказы Call of Duty: Modern Warfare Версия для персональных компьютеров распространяется через сервис Battle.net, как и было с Black Ops 4. На консоли PlayStation 4 дополнения и разнообразные обновления для игры станут выходить на неделю раньше благодаря соглашению между Activision и Sony.

Политика Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины Представитель Антиохийского патриархата пояснил, что обычно, если в православном мире появляется желание собрать общецерковный Собор, то "каждая Церковь внутри себя определяется и достигает соглашения по этому поводу", а уже потом "направляет просьбу Константинопольскому патриарху" о созыве Собора.

Армия и оружие Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3.