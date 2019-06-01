Политика
Трамп пригласил Зеленского в ВашингтонВести.Ru 04:15
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом. Об этом сообщается на странице украинского портала "Зеркало недели" в Fасевоок.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп пригласил своего коллегу из Украины Владимира Зеленского на официальные переговоры в Вашингтон, сообщает пресс-служба украинского лидера в субботу, 1 июня.Известия04:50
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Армия и оружие
В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
Россия считает создание механизмов обеспечения региональной стабильности, основанных на равноправии и внеблоковости, приоритетной задачей военного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Обновлено в 05:45
Общество
Какие законы вступят в силу с 1 июня
В России июнь ознаменуется вступлением в силу целого ряда законов.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Россия расширила санкционный список представителей ЕС
Москва расширила список представителей стран ЕС, которым запрещается въезжать на территорию России.
Обновлено вчера в 09:49
Политика
Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Обновлено в 01:51
Театры
В Мариинском театре — новая постановка оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер»
1 июня в Концертном зале Мариинского театра состоится премьера новой постановки одного из самых масштабных и сложных музыкальных произведений — оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер».
Обновлено в 05:20
Политика
Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным
В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Бывший губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции
В Иваново задержан депутат областной думы, бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета России.
Обновлено в 04:41
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено вчера в 00:00
Культура
Владимир Путин поздравил Надежду Кадышеву с юбилеем
Обновлено в 05:33
Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Обновлено вчера в 21:26
Шоу-бизнес
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.
Обновлено в 03:55
Путешествия
Летний сезон этого года начался с роста турпотока в Турцию на 34%
Прошлый летний сезон поставил рекорд по турпотоку на самом популярном выездном направлении: к примеру, в июне 2018 года Турцию посетили почти 1 млн россиян.
Обновлено в 03:15
Кино
Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец и композитор Элтон Джон и создатели «Рокетмена» раскритиковали решение прокатчика фильма в России убрать из картины некоторые сцены.
Обновлено в 04:48
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено 30 мая в 11:13
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Кино
Шестой сезон «Кремниевой долины» выйдет в этом году и станет последним
Предстоящий шестой сезон сериала «Кремниевая долина» от HBO станет последним. Он выйдет позже в этом году и будет состоять из семи эпизодов.
Обновлено вчера в 15:35
Общество
В центре Симферополя открыли памятник Чижику-Пыжику
Обновлено в 05:04
Общество
Группа «Фабрика» ищет новую солистку
Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Кино
Новым Бэтменом станет Роберт Паттинсон
В новом фильме про Бэтмена пойдёт речь о становлении главного героя, поэтому авторам нужен был актёр младше 30 лет.
Обновлено вчера в 12:21
Экономика
Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды
Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.
Обновлено в 02:01
Общество
Названы регионы с самой выгодной стоимостью жизни
В ходе исследования были сопоставлены размеры средних зарплат (заявленных на Adzuna.ru) в 16 крупных городах, стоимость аренды однокомнатной квартиры (по данным сайта Domofond.ru) и размеры прожиточного минимума в регионе (по данным Росстата).
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Надежда Кадышева: «Врачи не раз спасали меня»
Надежда Кадышева редко появляется на телеэкранах в последние годы — большую часть времени она в разъездах на гастролях с ансамблем, который стал ей второй семьей.
Обновлено в 01:00
Футбол
Футболист «Краснодара» Виктор Классон женился
Обновлено в 03:27
Общество
«Чистый город» Путинцева прекратил вывоз омского мусора
Обновлено в 04:22
Игры
Открылись предварительные заказы Call of Duty: Modern Warfare
Версия для персональных компьютеров распространяется через сервис Battle.net, как и было с Black Ops 4. На консоли PlayStation 4 дополнения и разнообразные обновления для игры станут выходить на неделю раньше благодаря соглашению между Activision и Sony.
Обновлено вчера в 07:31
Политика
Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины
Представитель Антиохийского патриархата пояснил, что обычно, если в православном мире появляется желание собрать общецерковный Собор, то "каждая Церковь внутри себя определяется и достигает соглашения по этому поводу", а уже потом "направляет просьбу Константинопольскому патриарху" о созыве Собора.
Обновлено вчера в 15:48
Футбол
«Ноттингем Форест» выпустил форму в честь 40-летия победы в еврокубке
Английский клуб выпустил форму в честь 40-летия первой победы в Кубке европейских чемпионов.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Рейс из Лондона в Петербург задержали почти на сутки
Самолет авиакомпании «Россия» из Лондона задержался на сутки, ориентировочное время прибытия в Петербург — 16.10.
Обновлено в 04:59