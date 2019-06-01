Политика

Трамп пригласил Зеленского в ВашингтонВести.Ru 04:15

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом. Об этом сообщается на странице украинского портала "Зеркало недели" в Fасевоок.
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Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение в США

Газета.Ru11:39

Зеленский посетит Вашингтон по приглашению Трампа

Коммерсантъ07:13

В администрации Зеленского подтвердили приглашение президента Украины на приём к Трампу

Говорит Москва04:28

Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение посетить США

RT на русском04:29

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

РИА Новости04:27

Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение на встречу в Вашингтон

Известия04:50

Трамп пригласил Зеленского приехать в Вашингтон

РБК05:54
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Происшествия

В Дзержинске ликвидирован пожар после взрывов на заводе

Обновлено в 11:18
Происшествия

Трамп прокомментировал стрельбу в Вирджинии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой, который произошёл в городе Вирджиния-Бич.
Обновлено в 11:48
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Политика

Слова Помпео об устрашении России оценили в Госдуме

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео об "устрашении России".
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона

Накануне неувядающая певица весело отпраздновала 46-летие, а компанию ей составили близкие и друзья.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда

Четыре вагона пассажирского поезда №8 сообщением Новосибирск - Владивосток сошли утром с рельсов на станции Куэнга Могочинского региона Забайкальской железной дороги.
Обновлено в 04:14
Футбол

Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет

Обновлено в 11:20
Энергетика

Названы причины резкого падения цен на нефть

Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.
Обновлено в 05:09
Транспорт

«Аэрофлот» открыл собственные рейсы из Москвы в Марсель

Обновлено в 08:24
Общество

Чиновник из Кузбасса после жалоб жителей выпил воду с червем

Обновлено в 09:04
Происшествия

В Улан-Удэ арестован владелец батута, на котором пострадали дети

Суд в Улан-Удэ арестовал владельца батута, во время опрокидывания которого 30 мая получили травмы пятеро детей.
Обновлено в 09:12
Политика

Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие

Полторак пообещал премировать военных перед отправкой в Донбасс

Украинские военнослужащие, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед участием в военной операции в Донбассе, будут получать премию в размере 3 тыс. грн (около $111 по курсу Нацбанка).
Обновлено в 10:10
Авто

Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей

В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено в 05:35
Общество

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

Путь к отмене роуминга В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие

Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

В Сети появилось видео испытания российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» фонду им. Анжелы Вавиловой

В марте 2003 года уроженец Казани Владимир Вавилов основал и стал председателем правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией им. Анжелы Вавиловой.
Обновлено в 10:49
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес

Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак

Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Космос

Экипаж SpaceX завершил подготовку в России к полёту на МКС

Обновлено в 02:21
Политика

На Украине обеспокоены запретом поставок нефти из России

Украина может столкнуться с трудностями из-за запрета на поставки в страну российского дизельного топлива, нефти и масел.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена

Обновлено в 10:14
Футбол

Себастьян Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в мае

Обновлено в 09:59
Экономика

Похитивший 51 млрд долларов Ходорковский рассуждает в Гааге о коррупции в РФ

Опальный российский олигарх Михаил Ходорковский на днях выступил перед студентами Лейденского университета, с которыми рассуждал о коррупции в России, не упомянув, что сам является ее неотъемлемой частью.
Обновлено в 08:36
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

Суд арестовал двух следователей СК и адвоката по делу о взятке

Как ранее сообщила официальный представитель ГСУ СК Москвы, указанные должностные лица следственного подразделения СК РФ вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки в размере 1 миллиона рублей от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов.
Обновлено в 10:53
Общество

Немцам захотели разрешить есть еду с помоек

Власти немецкого города Гамбург хотят разрешить жителям забирать еду из помоек и мусорных ящиков.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области

Появилось видео задержания депутата Ивановской областной думы, бывшего губернатора области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 09:16
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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