Политика
Трамп пригласил Зеленского в ВашингтонВести.Ru 04:15
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом. Об этом сообщается на странице украинского портала "Зеркало недели" в Fасевоок.
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Происшествия
В Дзержинске ликвидирован пожар после взрывов на заводе
Обновлено в 11:18
Происшествия
Трамп прокомментировал стрельбу в Вирджинии
Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой, который произошёл в городе Вирджиния-Бич.
Обновлено в 11:48
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Политика
Слова Помпео об устрашении России оценили в Госдуме
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео об "устрашении России".
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона
Накануне неувядающая певица весело отпраздновала 46-летие, а компанию ей составили близкие и друзья.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда №8 сообщением Новосибирск - Владивосток сошли утром с рельсов на станции Куэнга Могочинского региона Забайкальской железной дороги.
Обновлено в 04:14
Футбол
Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет
Обновлено в 11:20
Энергетика
Названы причины резкого падения цен на нефть
Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.
Обновлено в 05:09
Транспорт
«Аэрофлот» открыл собственные рейсы из Москвы в Марсель
Обновлено в 08:24
Общество
Чиновник из Кузбасса после жалоб жителей выпил воду с червем
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Улан-Удэ арестован владелец батута, на котором пострадали дети
Суд в Улан-Удэ арестовал владельца батута, во время опрокидывания которого 30 мая получили травмы пятеро детей.
Обновлено в 09:12
Политика
Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Полторак пообещал премировать военных перед отправкой в Донбасс
Украинские военнослужащие, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед участием в военной операции в Донбассе, будут получать премию в размере 3 тыс. грн (около $111 по курсу Нацбанка).
Обновлено в 10:10
Авто
Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей
В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено в 05:35
Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
Путь к отмене роуминга В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие
Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
В Сети появилось видео испытания российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» фонду им. Анжелы Вавиловой
В марте 2003 года уроженец Казани Владимир Вавилов основал и стал председателем правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией им. Анжелы Вавиловой.
Обновлено в 10:49
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак
Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Космос
Экипаж SpaceX завершил подготовку в России к полёту на МКС
Обновлено в 02:21
Политика
На Украине обеспокоены запретом поставок нефти из России
Украина может столкнуться с трудностями из-за запрета на поставки в страну российского дизельного топлива, нефти и масел.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена
Обновлено в 10:14
Футбол
Себастьян Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в мае
Обновлено в 09:59
Экономика
Похитивший 51 млрд долларов Ходорковский рассуждает в Гааге о коррупции в РФ
Опальный российский олигарх Михаил Ходорковский на днях выступил перед студентами Лейденского университета, с которыми рассуждал о коррупции в России, не упомянув, что сам является ее неотъемлемой частью.
Обновлено в 08:36
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
Суд арестовал двух следователей СК и адвоката по делу о взятке
Как ранее сообщила официальный представитель ГСУ СК Москвы, указанные должностные лица следственного подразделения СК РФ вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки в размере 1 миллиона рублей от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов.
Обновлено в 10:53
Общество
Немцам захотели разрешить есть еду с помоек
Власти немецкого города Гамбург хотят разрешить жителям забирать еду из помоек и мусорных ящиков.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области
Появилось видео задержания депутата Ивановской областной думы, бывшего губернатора области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 09:16