Политика
Трамп предложил Ким Чен Ыну встречуГазета.Ru вчера в 19:01
Президент США Дональд Трамп заявил о желании встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом политик написал на своей странице твиттере.
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После нескольких очень важных встреч с Си Цзиньпином я поеду из Японии в Южную Корею для встречи с президентом Мун Чжэ Ином. Когда я буду там, если председатель КНДР Ким Чен Ын сочтет нужным, я встречусь с ним на границе.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРЕН ТВ вчера в 19:12
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