Политика

Трамп прибыл в Букингемский дворецГазета.Ru 07:26

Президент США Дональд Трамп прибыл в Букингемский дворец в Лондоне на встречу в королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN. Трампа и Первую леди Меланью поприветствовали принц Чальз и его супруга герцогиня Корнуольская Камиллла. В программе Трампа обед с королевой.
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Королева приняла Трампа в Букингемском дворце

Российская газета21:40

Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце

Взгляд.ру17:54

Фото дня: 3 июня

Коммерсантъ13:18

Трамп встретился с Елизаветой II

RT на русском08:06

Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце

ТАСС07:59

Трамп встретился с Елизаветой II в Букингемском дворце

РЕН ТВ08:29

Трамп встретился с Елизаветой II

Газета.Ru07:38
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Шоу-бизнес

Друг Началовой сравнил Алдонина и Шепелева

Обновлено в 07:48
Происшествия

Под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочной продукцией

Складские помещения с лакокрасочной продукцией загорелись в городе Арамиле Свердловской области.
Обновлено в 20:28
Общество

Дизайн электронного паспорта в России разработают в течение лета

Концепция дизайна цифрового паспорта гражданина России должна быть выработана в течение лета.
Обновлено в 22:54
Культура

Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании

Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено в 16:23
Политика

Зеленский обсудит в Брюсселе стратегию возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию возвращения Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель.
Обновлено в 22:14
Кино

Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»

Обновлено в 12:34
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Обновлено в 07:32
Происшествия

В Южно-Сахалинске завели дело после нападения с топором в здании мэрии

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после нападения мужчины с топором на человека в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 22:48
Здоровье

Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам

Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 17:00
Политика

В США Amazon, Apple, Facebook и Google заподозрили в монополизме

Проверка крупных американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google будет проведена в США на предмет возможного нарушения ими антимонопольного законодательства, сообщает Reuters.
Обновлено в 22:21
Гаджеты

LG начала продажи первого в мире телевизора 8K OLED

Компания LG Electronics (LG) объявила сегодня, 3 июня, о старте официальных продаж первого в мире телевизора формата 8К, выполненного по технологии органических светодиодов (OLED).
Обновлено в 05:02
Политика

Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли

В Сент-Луисе сыгран четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Бостон Брюинз".
Обновлено в 23:10
Армия и оружие

Американский журнал признал неуязвимость «Авангарда»

Обновлено в 23:05
Кино

Скончался актер Геннадий Матвеев

Обновлено в 06:11
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Общество

Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонии

Обновлено в 05:29
Культура

Ким Чен Ыну не понравились массовые гимнастические выступления

После церемонии открытия в Пхеньяне сезона массовых гимнастических и художественных выступлений Ким Чен Ын собрал участников представления для обсуждения.
Обновлено в 20:38
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на сигареты

Предложение ввести экологический сбор для производителей сигарет может привести к росту цен на табачную продукцию и увеличению доли контрафакта, считают участники рынка, опрошенные «URA.RU».
Обновлено в 05:50
Общество

Финансовая безопасность: почему надо знать свою кредитную историю

Если у Пал Палыча несколько кредитов из разных финансовых структур, более чем вероятно, что его кредитная история разбросана фрагментами по разным бюро.
Обновлено в 17:19
Экономика

Выявлена связь между размером страны и уровнем коррупции

Эксперты пришли к выводу, что крупные страны предрасположены к более высокому уровню коррупции, и посоветовали властям стран с большой территорией усиливать мониторинг и тяжесть наказания для коррумпированных чиновников.
Обновлено в 22:26
Культура

Начался новый отсчет: Ольга Бузова прервала два года воздержания

Певица Ольга Бузова призналась, что в ее жизни произошло радостное событие - окончились два года воздержания.
Обновлено в 21:08
Общество

В Ярославской области прошел ЕГЭ по русскому языку

В Ярославской области ЕГЭ по русскому языку прошел без особых нарушений.
Обновлено в 11:06
Наука

Ученые создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов

Российские ученые из Центра энергетических наук и технологий Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разработали новый материал для катодов, применяемых в быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторах.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес

Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено в 13:01
Технологии

В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении

Продажи легендарных фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении под названием "Зенит М" начинаются в России во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе" (входит в Ростех).
Обновлено в 20:13
Экономика

В правительстве рассказали о плане развития магистральной инфраструктуры

Комплексный план развития магистральной инфраструктуры в России не несет больших рисков с точки зрения привлечения финансирования, заявил в интервью газете "Ведомости" вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 23:06
Происшествия

На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими

Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Политика

Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты

Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено в 22:32
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Правящая королева Великобритании из Виндзорской династии. Взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI. Является рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле.
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