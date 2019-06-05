Политика

Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в НормандииИнтерфакс 06:24

Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
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