Политика
Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в НормандииИнтерфакс 06:24
Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
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Трамп вместе с европейскими лидерами отметил годовщину высадки в Нормандии
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