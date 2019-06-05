Политика
Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в НормандииИнтерфакс вчера в 06:24
Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
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Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
Корабль шел по маршруту порт Астрахань - порт Констанца, но из-за непогоды на западе от Тарханкутского полуострова был вынужден отклониться от курса и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Елена Зеленская раскрыла правду о первой официальной поездке в Брюссель: «Следила за Владимиром»
Обновлено вчера в 05:50
Здоровье
В Приамурье подготовили обращение в Госдуму о финансировании лечения редких заболеваний
В Приамурье сегодня насчитывается 87 больных с редкими (орфанными) патологиями.
Обновлено в 01:19
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Происшествия
В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов
Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Политика
Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Обновлено вчера в 22:35
Культура
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Экономика
Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы
Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 01:38
Политика
Порошенко потребовал объяснить возможность снятия блокады Донбасса
По мнению Порошенко, Зеленский обязан публично объяснить, как и на каком основании украинская делегация намерена обсуждать вопрос снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки
В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.
Обновлено в 01:25
Футбол
ЦСКА может купить нападающего «Тулузы» Саного
Московский ЦСКА может купить нападающего «Тулузы» Яя Саного.
Обновлено в 01:18
Политика
Зеленский обратился к Москве касательно Донбасса
«Обращаюсь к российскому руководству: обострение конфликта является не лучшим фоном для возобновления переговоров (в Минске – прим.)», - написал он на своей странице в Твиттере.
Обновлено вчера в 23:53
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Общество
Нижегородская база извинилась за отказ принять детей с ВИЧ
Директор базы отдыха в Нижегородской области, отказавшей детям с ВИЧ в приеме мероприятия, извинился, заявила глава фонда «Стэп» Ольга Кузьмичева 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:34
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Политика
В США заявили, что Зеленский попросил у Вашингтона новые вооружения
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве с американским сенатором Робертом Портманом (республиканец от штата Огайо) рассказал о потребности украинской армии в новых системах вооружений.
Обновлено вчера в 22:43
Общество
Роскачество нашло кишечную палочку в трети пакетированного черного чая
Роскачество нашло бактерии кишечной палочки в 11 из 35 проверенных торговых марок пакетированного черного чая.
Обновлено 04 июня в 01:30
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Обновлено вчера в 16:58
Армия и оружие
США нарушили договоренность с Россией по Сирии
Разведывательная группа авиации США провела разведывательную операцию вблизи авиабазы Хмеймим и пункта базирования ВМФ России Тартус.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Спикер Конгресса США заявила, что хочет видеть Трампа в тюрьме
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что хотела бы видеть американского лидера Дональда Трампа в тюрьме, но импичмент был бы лишним.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено вчера в 11:17
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и повел в финальной серии НБА
"Торонто Рэпторс" взял верх над "Голден Стэйт Уорриорз" в третьем матче финала серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:00
Общество
Послушать «Пиковую даму» и почитать стихи: как библиотеки и культурные центры отметят день рождения Пушкина
Библиотеки и культурные центры столичного Департамента культуры приглашают отметить 220-летие со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 00:08
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» в первом матче финала лиги ВТБ
В первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл подмосковные «Химки».
Обновлено вчера в 14:27
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
Новые правила правописания потребовали отменить на Украине
Иск с требованием признать незаконным решение кабмина Украины о введении новых правил правописания поступило в Окружной административный суд Киева.
Обновлено вчера в 16:08