Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в НормандииИнтерфакс вчера в 06:24

Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.

Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии

Политика Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины Корабль шел по маршруту порт Астрахань - порт Констанца, но из-за непогоды на западе от Тарханкутского полуострова был вынужден отклониться от курса и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль.

Религия Православные отмечают Вознесение Господне Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.

Происшествия В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.

Происшествия В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.

Культура BadComedian предложили мировое соглашение Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.

Экономика Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.

Политика Порошенко потребовал объяснить возможность снятия блокады Донбасса По мнению Порошенко, Зеленский обязан публично объяснить, как и на каком основании украинская делегация намерена обсуждать вопрос снятия блокады с Донбасса.

Происшествия Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.

Политика Зеленский обратился к Москве касательно Донбасса «Обращаюсь к российскому руководству: обострение конфликта является не лучшим фоном для возобновления переговоров (в Минске – прим.)», - написал он на своей странице в Твиттере.

Экономика Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.

Общество Нижегородская база извинилась за отказ принять детей с ВИЧ Директор базы отдыха в Нижегородской области, отказавшей детям с ВИЧ в приеме мероприятия, извинился, заявила глава фонда «Стэп» Ольга Кузьмичева 5 июня, сообщает ТАСС.

Политика В США заявили, что Зеленский попросил у Вашингтона новые вооружения Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве с американским сенатором Робертом Портманом (республиканец от штата Огайо) рассказал о потребности украинской армии в новых системах вооружений.

Общество Роскачество нашло кишечную палочку в трети пакетированного черного чая Роскачество нашло бактерии кишечной палочки в 11 из 35 проверенных торговых марок пакетированного черного чая.

Армия и оружие США нарушили договоренность с Россией по Сирии Разведывательная группа авиации США провела разведывательную операцию вблизи авиабазы Хмеймим и пункта базирования ВМФ России Тартус.

Политика Спикер Конгресса США заявила, что хочет видеть Трампа в тюрьме Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что хотела бы видеть американского лидера Дональда Трампа в тюрьме, но импичмент был бы лишним.

Происшествия Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.

Баскетбол «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и повел в финальной серии НБА "Торонто Рэпторс" взял верх над "Голден Стэйт Уорриорз" в третьем матче финала серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".

Баскетбол ЦСКА победил «Химки» в первом матче финала лиги ВТБ В первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл подмосковные «Химки».

Экономика Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие» Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.