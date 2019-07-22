Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Белом доме, обвинил предыдущие власти Исламской республики в подрыве американских интересов в регионе.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Технологии В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.

Футбол «Фенербахче» сообщил о переходе Эльмаса в «Наполи» Полузащитник "Фенербахче" Эльиф Эльмас перейдет в "Наполи", сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Политика Европа опасается сближения России и Украины после выборов в Раду Европейские страны опасаются возможности сближения России и Украины после выборов в Верховную Раду.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.

Армия и оружие Пентагон опубликовал видео перехвата самолета США венесуэльским Су-30 Власти Соединенных Штатов считают такое поведение Венесуэлы агрессивным и заявили, что СУ-30 подверг опасности экипаж и воздушное судно США, сообщает РЕН ТВ.

Происшествия Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона Согласно информации, весь экипаж мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако подводники оставались до последнего в отсеках согласно регламенту, чтобы бороться с возгоранием.

Технологии Роскачество назвало лучшие беззеркальные фотоаппараты Лучшими беззеркальными фотоаппаратами со сменными объективами признаны Nikon Z6, Nikon Z7 и Sony Alpha 7 III, следует из результатов исследования Роскачества и Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT).

Происшествия Сотрудник иркутской колонии задержан за кражу двух центнеров нефрита В Иркутской области задержали сотрудника ФСИН и его сообщника по подозрению в похищении 200 килограммов нефрита, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МВД.

Экономика Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.

Происшествия Суд рассмотрит жалобу на арест экс-помощника полпреда в УрФО Воробьева "Апелляционная жалоба на постановление о заключении Воробьева под стражу будет рассмотрена Мосгорсудом 23 июля в 10:20 мск", - сказала представитель суда.

Происшествия Таксист без прав врезался в грузовик в Петербурге Машина такси марки Skoda под управлением 23-летнего иностранного гражданина без водительских прав врезалась в грузовик с прицепом на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге во вторник утром: погиб один пассажир, еще двое получили тяжелые травмы, они госпитализированы, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Общество Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах Руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что большинство россиян поддерживает идею запрета продажи алкоголя в жилых домах.

Экономика Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.

Общество В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень Представители творческого объединения запустили арт-объект в виде гигантского пельменя в озеро в парке Дружбы в Благовещенске, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Политика На Украине подсчитано 70% голосов на выборах в Верховную Раду Партия Владимира Зеленского сохраняет лидерство на выборах в Верховную Раду. За "Слугу народа" проголосовали почти 43% избирателей.

Армия и оружие СК возбудил шесть уголовных дел из-за обстрелов жителей Донбасса Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило шесть уголовных дел по новым фактам обстрелов на юго-востоке Украины.

Политика «РИА Новости» сообщило о тайных тюрьмах СБУ в ряде городов Украины Секретные тюрьмы Службы безопасности Украины (СБУ) и добровольческих батальонов действовали по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других частях страны.

Политика В Великобритании объявят имя нового премьер-министра В Великобритании сегодня объявят имя преемника Терезы Мэй.

Технологии Сотрудникам банков на работе могут запретить пользоваться смартфонами Для банковских служащих может оказаться под запретом использование на рабочем месте смартфонов.

Происшествия В Ленобласти задержали женщину по подозрению в избиении ребенка Вскоре по подозрению в нанесении побоев ребенку была задержана женщина 1961 года рождения.

Политика Партия Порошенко теряет позиции Партия бывшего главы Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" опустилась на четвертое место, передает РИА "Новости".

Экономика Сбербанк: россияне в среднем выплачивают ипотеку за 6-7 лет Глава крупнейшего российского банка Герман Греф в феврале говорил, что Сбербанк ожидает в этом году снижения темпов роста выдачи ипотеки по сравнению с прошлым годом.

Происшествия В Екатеринбурге подожгли машину члена «Единой России» У члена «Единой России» и главы околопартийного движения «Народный контроль» Дмитрия Чукреева подожгли автомобиль Об этом пострадавший сообщил в Facebook.

Экономика Россия заплатит миллиард за присоединение Крыма Организация лишилась активов в Крыму после присоединения полуострова к России в 2014 году.