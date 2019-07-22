Политика
Трамп: предыдущие власти Пакистана подрывали интересы США в регионеМосковский Комсомолец вчера в 16:51
Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Белом доме, обвинил предыдущие власти Исламской республики в подрыве американских интересов в регионе.
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Президент США и премьер Пакистана договорились восстановить прочные военные связи между странами
Комсомольская правдавчера в 21:11
Переговоры между США и Пакистаном — попытки погасить огонь афганской войны
Красная весна21 июля в 16:23
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Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Технологии
В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN
Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.
Обновлено в 01:48
Футбол
«Фенербахче» сообщил о переходе Эльмаса в «Наполи»
Полузащитник "Фенербахче" Эльиф Эльмас перейдет в "Наполи", сообщает официальный сайт турецкого клуба.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Европа опасается сближения России и Украины после выборов в Раду
Европейские страны опасаются возможности сближения России и Украины после выборов в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 19:19
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено вчера в 09:49
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видео перехвата самолета США венесуэльским Су-30
Власти Соединенных Штатов считают такое поведение Венесуэлы агрессивным и заявили, что СУ-30 подверг опасности экипаж и воздушное судно США, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено 21 июля в 19:35
Происшествия
Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона
Согласно информации, весь экипаж мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако подводники оставались до последнего в отсеках согласно регламенту, чтобы бороться с возгоранием.
Обновлено в 03:37
Технологии
Роскачество назвало лучшие беззеркальные фотоаппараты
Лучшими беззеркальными фотоаппаратами со сменными объективами признаны Nikon Z6, Nikon Z7 и Sony Alpha 7 III, следует из результатов исследования Роскачества и Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT).
Обновлено в 01:01
Происшествия
Сотрудник иркутской колонии задержан за кражу двух центнеров нефрита
В Иркутской области задержали сотрудника ФСИН и его сообщника по подозрению в похищении 200 килограммов нефрита, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МВД.
Обновлено в 02:16
Экономика
Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения
Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Суд рассмотрит жалобу на арест экс-помощника полпреда в УрФО Воробьева
"Апелляционная жалоба на постановление о заключении Воробьева под стражу будет рассмотрена Мосгорсудом 23 июля в 10:20 мск", - сказала представитель суда.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Таксист без прав врезался в грузовик в Петербурге
Машина такси марки Skoda под управлением 23-летнего иностранного гражданина без водительских прав врезалась в грузовик с прицепом на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге во вторник утром: погиб один пассажир, еще двое получили тяжелые травмы, они госпитализированы, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:03
Общество
Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах
Руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что большинство россиян поддерживает идею запрета продажи алкоголя в жилых домах.
Обновлено вчера в 21:17
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Общество
В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
Представители творческого объединения запустили арт-объект в виде гигантского пельменя в озеро в парке Дружбы в Благовещенске, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 02:37
Политика
На Украине подсчитано 70% голосов на выборах в Верховную Раду
Партия Владимира Зеленского сохраняет лидерство на выборах в Верховную Раду. За "Слугу народа" проголосовали почти 43% избирателей.
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие
СК возбудил шесть уголовных дел из-за обстрелов жителей Донбасса
Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило шесть уголовных дел по новым фактам обстрелов на юго-востоке Украины.
Обновлено в 04:16
Политика
«РИА Новости» сообщило о тайных тюрьмах СБУ в ряде городов Украины
Секретные тюрьмы Службы безопасности Украины (СБУ) и добровольческих батальонов действовали по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других частях страны.
Обновлено в 03:47
Политика
В Великобритании объявят имя нового премьер-министра
В Великобритании сегодня объявят имя преемника Терезы Мэй.
Обновлено вчера в 23:26
Футбол
Стало известно, сколько «Спартак» заработал на продаже Ханни
Обновлено в 02:18
Технологии
Сотрудникам банков на работе могут запретить пользоваться смартфонами
Для банковских служащих может оказаться под запретом использование на рабочем месте смартфонов.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Ленобласти задержали женщину по подозрению в избиении ребенка
Вскоре по подозрению в нанесении побоев ребенку была задержана женщина 1961 года рождения.
Обновлено в 03:50
Политика
Партия Порошенко теряет позиции
Партия бывшего главы Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" опустилась на четвертое место, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:17
Экономика
Сбербанк: россияне в среднем выплачивают ипотеку за 6-7 лет
Глава крупнейшего российского банка Герман Греф в феврале говорил, что Сбербанк ожидает в этом году снижения темпов роста выдачи ипотеки по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 02:05
Происшествия
В Екатеринбурге подожгли машину члена «Единой России»
У члена «Единой России» и главы околопартийного движения «Народный контроль» Дмитрия Чукреева подожгли автомобиль Об этом пострадавший сообщил в Facebook.
Обновлено в 02:35
Экономика
Россия заплатит миллиард за присоединение Крыма
Организация лишилась активов в Крыму после присоединения полуострова к России в 2014 году.
Обновлено в 04:16
Экономика
Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум
"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
Обновлено в 03:54