Политика

Трамп: предыдущие власти Пакистана подрывали интересы США в регионеМосковский Комсомолец 16:51

Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Белом доме, обвинил предыдущие власти Исламской республики в подрыве американских интересов в регионе.
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