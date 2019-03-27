Политика
Трамп предъявил России ультиматум по ВенесуэлеГазета.Ru вчера в 11:37
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что российская сторона должна оставить Венесуэлу, передает Reuters. Трамп отметил, что российским солдатам необходимо покинуть Венесуэлу.
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Сегодня мы призываем Россию прекратить всякую поддержку режима Мадуро, поддержать Хуана Гуайдо и оставаться на стороне наций всего континента до восстановления свободы.
— Майк Пенс, американский политикКрасная весна вчера в 21:18
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Происшествия
«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова
В начале 2014 г. на счета Blacksiris "Сибэко" и РЭС перевели 4 млрд руб. Этими деньгами злоумышленники "распорядились по своему усмотрению", полагает следствие.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
ФСБ проводит обыски в правительстве Хабаровского края
Ранее сообщалось, что ФСБ проводит обыски в трех городах по делу о хищениях средств гособоронзаказа.
Обновлено в 01:23
Политика
Медведев назвал самые проблемные регионы России
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено вчера в 01:00
Футбол
Мане не намерен обсуждать переход в «Реал» до окончания сезона
Полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане, на которого претендует "Реал", не против уйти из команды, информирует Marca.
Обновлено в 01:30
Политика
Германии предрекли нехватку медикаментов из-за Brexit
Германия столкнется с нехваткой медикаментов если Великобритания выйдет из Евросоюза.
Обновлено в 03:12
Общество
Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах
Обновлено вчера в 23:35
Авто
Немецкие СМИ предсказали успех Lada 4x4 Vision в Европе
Российский внедорожник Lada 4x4 Vision, обладающий "своеобразным" дизайном, может стать популярным на европейском рынке при единственном условии — если новинка будет стоить так же, как её предшественник "Нива".
Обновлено в 02:40
Политика
Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова
Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено вчера в 07:20
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Грузовик в Гватемале протаранил толпу: десятки погибших
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Петербурге задержали психически больную «телефонную террористку»
Автором нескольких угроз о «заминировании» в Петербурге, после которых пришлось эвакуировать три торговых центра, оказалась психически больная женщина.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Футбол
Моуринью не сменит Жардима на посту главного тренера «Монако»
Ранее в СМИ появилась информация, что Жардима может сменить его соотечественник Жозе Моуринью.
Обновлено в 03:14
Футбол
Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»
Игрок обороны «Атлетико» Люка Эрнандес продолжит свою игровую карьеру в «Баварии».
Обновлено вчера в 02:45
Общество
93% московских детей-сирот воспитываются в семьях
Обновлено в 01:14
Политика
США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 02:31
Политика
Президент Киргизии встретил Путина в мраморном шатре
Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Киргизию в четверг начался с церемонии официальной встречи в резиденции "Ала-Арча".
Обновлено в 02:42
Общество
Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27
Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Культура
Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из «Звездных войн»
Новый белгородский градоначальник Юрий Гладун принес присягу под музыку из американской киноэпопеи «Звездные войны».
Обновлено вчера в 07:28
Авто
Владелец Kia Sorento отсудил у официального дилера более 7 млн рублей
Житель Курганской области смог отсудить у официального дилера Kia более 7 млн рублей за купленный в 2015 году Kia Sorento.
Обновлено в 01:53
Экономика
«Яндекс.Деньги» запустит услугу мультивалютных платежей с кэшбеком
«Яндекс.Деньги» запускает услугу мультивалютных трансграничных платежей и переводов. Об этом пресс-служба сервиса сообщила РБК.
Обновлено в 01:42
Политика
Евросоюз запретил использование одноразовой пластиковой посуды
С 2021 года начинает действовать запрет ЕС на одноразовую пластиковую посуду.
Обновлено в 01:33
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В Петербурге мальчик спас тонущую собаку
Мальчик гулял в парке вместе с мамой, когда заметил в воде залива собаку, которая пыталась выбраться на лед.
Обновлено в 01:23
Экономика
Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
Обновлено в 01:10
Политика
Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины
Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины.
Обновлено вчера в 11:55
Важное за сутки
Россиянка рассказала о тяготах жизни с большой грудью
Обновлено вчера в 23:05
Экономика
Кошельки партий проверили на прозрачность
Например, 235 млн руб. от "Единой России" в 2013 году получила "Управляющая дирекция", учредителем которой является сама партия, а руководит ею Наталья Орлова, первый заместитель руководителя Центрального исполкома "Единой России", сообщает "Голос".
Обновлено вчера в 17:03
Футбол
Три стадиона претендуют на проведение матча за Суперкубок
Три российских футбольных стадиона претендуют на проведение матча за Суперкубок следующего сезона.
Обновлено в 02:14