Трамп предъявил России ультиматум по ВенесуэлеГазета.Ru вчера в 11:37

Сегодня мы призываем Россию прекратить всякую поддержку режима Мадуро, поддержать Хуана Гуайдо и оставаться на стороне наций всего континента до восстановления свободы.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что российская сторона должна оставить Венесуэлу, передает Reuters. Трамп отметил, что российским солдатам необходимо покинуть Венесуэлу.

Происшествия «Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова В начале 2014 г. на счета Blacksiris "Сибэко" и РЭС перевели 4 млрд руб. Этими деньгами злоумышленники "распорядились по своему усмотрению", полагает следствие.

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