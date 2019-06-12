Политика
Трамп предупредил о возможных санкциях против «Северного потока — 2»РИА Новости 14:45
Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал европейские страны отказаться от российского газа и закупать американский СПГ. Так он прокомментировал возможность введения санкций против "Северного потока — 2".
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Авто
Названы 10 подержанных автомобилей, которые сильно теряют в цене
Эксперты iSeeCars провели собственное исследование и назвали автомобили с пробегом, которые сильнее других теряют в цене спустя три года после покупки.
Обновлено в 14:48
Политика
В Луганске развернули самую большую копию российского паспорта
Самую большую копию паспорта Российской Федерации развернули на главной площади в Луганске в рамках флешмоба, посвященного Дню России, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Политика
Пушков отреагировал на заявление Климкина про Россию и ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина в отношении возвращения России в ПАСЕ.
Обновлено в 17:46
Происшествия
«ОВД-Инфо» сообщило о почти 550 задержанных на акции в Москве
Количество задержанных на несогласованной акции в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова составило 549 человек, сообщает проект «ОВД-Инфо».
Обновлено в 18:01
Происшествия
В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 05:18
Технологии
Uber запустит воздушное такси в Мельбурне
Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).
Обновлено в 00:36
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено в 09:08
Футбол
Французская Лига 1 будет официально называться Ligue 1 Uber Eats
По контракту следующие два сезона высший дивизион чемпионата Франции будет официально именоваться Ligue 1 Uber Eats.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог
Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:37
Футбол
Черчесов объяснил отсутствие в составе сборной лучшего бомбардира РПЛ
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ), нападающий ЦСКА Федор Чалов не выходит на поле в матчах национальной команды.
Обновлено в 16:55
Происшествия
В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей
Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено в 05:27
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Экономика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:47
Спорт
Медведева и Туктамышева приняли участие в кулинарном шоу в Японии
Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева приняли участие в кулинарной программе. Мероприятие состоялось в рамках шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 16:59
Армия и оружие
Израиль вводит морскую блокаду сектора Газа
Власти Израиля объявили о закрытии рыболовной зоны сектора Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри.
Обновлено в 16:41
Экономика
Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП
Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено в 18:20
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Политика
В команде Зеленского прокомментировали его шутки о снижении тарифов
Президент Украины Владимир Зеленский шутил о тарифах на ЖКХ, но не обещал их снизить, заявили в его команде.
Обновлено в 05:00
Технологии
WhatsApp будет судиться с нарушающими правила пользователями
В список нарушений входит автоматизированная и массовая рассылка сообщений Мессенджер WhatsApp собирается судиться с пользователями, которые нарушают правила пользования приложением, сообщается на официальном сайте мессенджера.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Вратарь ФК «Зенит» Лунев принес извинения за инцидент во Внуково
Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев извинился за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково.
Обновлено в 17:24
Кино
Disney перезапустит мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь»
Компания Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь».
Обновлено в 10:52
Авто
Ford тестирует возрожденный внедорожник Bronco
Американская компания Ford активно занялась дорожными испытаниями обновленного внедорожника Ford Bronco.
Обновлено в 09:47
Наука
В Канаде ученые создали универсальную донорскую кровь
Обновлено в 16:38
Культура
Певица Приходько выиграла суд у команды Порошенко
Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что выиграла суд у команды экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 14:24
Общество
В День России юным тулякам торжественно вручили паспорта
В День России главный документ гражданина РФ первый заместитель Губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин вручил 39 юным тулякам со всего региона.
Обновлено в 15:50
Происшествия
В Ленобласти собаки обглодали тело хозяина
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
В США оценили новый российский пистолет ПЛ-15
Российский пистолет Лебедева ПЛ-15 стал настоящим «квантовым скачком», пишет The National Interest.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика
Москва покинула Топ-100 рейтинга самых дорогих города мира для иностранцев
Российская столица покинула первую сотню рейтинга самых дорогих городов мира для иностранцев из-за снижения курса рубля к доллару на фоне падения цен на нефть и продолжения антироссийских санкций.
Обновлено в 19:21