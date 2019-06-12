Политика

Трамп предупредил о возможных санкциях против «Северного потока — 2»РИА Новости 14:45

Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал европейские страны отказаться от российского газа и закупать американский СПГ. Так он прокомментировал возможность введения санкций против "Северного потока — 2".
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ), нападающий ЦСКА Федор Чалов не выходит на поле в матчах национальной команды.
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