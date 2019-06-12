Политика
Трамп предупредил о возможных санкциях против «Северного потока — 2»РИА Новости вчера в 14:45
Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал европейские страны отказаться от российского газа и закупать американский СПГ. Так он прокомментировал возможность введения санкций против "Северного потока — 2".
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Трамп не исключил введения санкций против участников проекта «Северный поток — 2»
RT на русскомвчера в 18:16
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Экономика
Детское питание может попасть в список социально значимых товаров
Депутат Госдумы Василий Власов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой внести детское питание в перечень социально значимых товаров первой необходимости, в отношении которых можно устанавливать предельно допустимые цены.
Обновлено вчера в 22:14
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
В Комсомольске-на-Амуре пожарные спасли семь человек из горящего дома
С помощью спасательных устройств пожарные вывели из дома семь человек, в том числе четверо детей. В результате ЧП никто не пострадал.
Обновлено вчера в 21:53
Экономика
Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян, пишут СМИ
Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такими действиями.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
В Египте 32 человека получили пожизненное за покушение на президента
В Египте к пожизненному заключению приговорили 32 подсудимых за попытку организации убийства президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси и бывшего наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Наифа.
Обновлено вчера в 14:22
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
США определили срок для исполнения запрета по Huawei
Белый дом определил два года для исполнения запретов по сотрудничеству с Huawei.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика
Более половины россиян начали закупаться только по акциям
50,6 процентов россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено вчера в 20:44
Здоровье
Кишечная палочка найдена в сыре производителя из Владивостока
«Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора при проведении исследований пробы от партии сыра «Сулугуни» производителя из Владивостока выявила бактерии группы кишечной палочки.
Обновлено вчера в 21:10
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Алена Водонаева рассказала о причинах развода с мужем
Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева демонстрировала почти идеальные отношения со своим супругом диджеем Алексеем Косинусом, однако несколько месяцев назад в сети появились слухи, что отношения пары уже давно нельзя назвать идеальными, и пара находится на грани развода.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Неизвестные взломали аккаунт Медведева в Twitter
Неизвестные взломали страницу премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия
Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом
В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».
Обновлено вчера в 13:23
Политика
Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму
«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено вчера в 09:54
Общество
Обнародованы данные о рождаемости и смертности в России
Самые высокие показатели рождаемости и смертности зафиксированы в Москве.
Обновлено вчера в 07:05
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о российском «оружии конца света»
Немецкий журнал Stern назвал российскую противоракету ПРС-1М оружием конца света.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06
Экономика
Однокурсник Мазепина выкупит 10% «Уралкалия» у Сбербанка
Кипрская Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка (однокурсника совладельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина) планирует в ближайшее время объявить о выкупе 10,18% акций «Уралкалия» у «дочки» Сбербанка «Сбербанк Инвестиции».
Обновлено в 00:00
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия
Вратарь сборной России Лунев извинился за дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев принес извинения сотрудникам аэропорта Внуково и представителям авиакомпании «России».
Обновлено вчера в 20:16
Футбол
В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»
Исполнительный директор «Атлетико» Хиль Марин сообщил, что форвард команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне».
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Вика Цыганова заявила, что будет баллотироваться в Госдуму
Российская певица, актриса и композитор Вика Цыганова прокомментировала появившуюся накануне в СМИ информацию, что она намеревается вернуться на свою малую родину, в Комсомольск-на-Амуре, и баллотироваться в депутаты Государственной думы РФ следующего созыва.
Обновлено вчера в 16:42
Музыка
Полмиллиона музыкальных записей уничтожил пожар на Universal
Один из работников отделения Vault Operations Рэнди Аронсон рассказал журналистам, что пожар не пощадил музыку:- Это было похоже на конец света, я чувствовал, что мой мир рушится.New York Times характеризует пожар как "величайшую катастрофу в истории музыкального бизнеса", поскольку многие утраченные вещи незаменимы.
Обновлено вчера в 23:46
Технологии
В заливе Петра Великого нашли новые запасы популярного в Азии моллюска
Ученые обнаружили в заливе Петра Великого новые поселения популярного в Азии моллюска мактры и рекомендовали увеличить его вылов на 7% (на 13 тонн), сообщает Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО).
Обновлено вчера в 21:27
Наука
Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи
Физики-теоретики из Калифорнийского университета (США) выдвинули новую альтернативную теорию темной материи и способы её обнаружения.
Обновлено 11 июня в 17:09
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено вчера в 09:10
Технологии
WhatsApp пригрозил пользователям судом
В заявлении WhatsApp сказано, что с 7 декабря 2019 года компания будет предпринимать правовые действия против пользователей, нарушающих правила мессенджера.
Обновлено 11 июня в 16:35
Происшествия
В Индии пять полицейских погибли при нападении боевиков, сообщают СМИ
Боевики напали на патруль сил полиции центрального резерва (CRPF) в штате Джамму и Кашмир в Индии, пять полицейских погибли, трое пострадали, сообщает издание India Today.
Обновлено вчера в 19:37
Общество
Канада отреагировала на просьбу жителей Киселевска об убежище
Жители российского Киселевска (Кемеровская область) получили ответ на свою просьбу об убежище, адресованную премьер-министру Канады Джастину Трюдо, передает МБХ-Медиа.
Обновлено 11 июня в 12:28