Политика

Трамп предупредил о возможных санкциях против «Северного потока — 2»РИА Новости вчера в 14:45

Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал европейские страны отказаться от российского газа и закупать американский СПГ. Так он прокомментировал возможность введения санкций против "Северного потока — 2".
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«У нас есть кое-что»: Трамп назвал лучшую альтернативу «Северному потоку - 2»

РЕН ТВвчера в 20:50

США изучают возможность введения санкций против участников «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 13:38

Трамп рассказал о «лучшей» альтернативе «Северному потоку-2»

Lenta.ruвчера в 16:24

Трамп назвал «лучшую» альтернативу «Северному потоку — 2»

Газета.Ruвчера в 16:40

Трамп предупредил о возможных санкциях против «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 14:45

Трамп рассматривает введение санкций против «Северного потока-2»

Коммерсантъвчера в 14:14

Трамп не исключил введения санкций против участников проекта «Северный поток — 2»

RT на русскомвчера в 18:16
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Экономика

Детское питание может попасть в список социально значимых товаров

Депутат Госдумы Василий Власов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой внести детское питание в перечень социально значимых товаров первой необходимости, в отношении которых можно устанавливать предельно допустимые цены.
Обновлено вчера в 22:14
Хоккей

«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре пожарные спасли семь человек из горящего дома

С помощью спасательных устройств пожарные вывели из дома семь человек, в том числе четверо детей. В результате ЧП никто не пострадал.
Обновлено вчера в 21:53
Экономика

Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян, пишут СМИ

Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такими действиями.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия

В Египте 32 человека получили пожизненное за покушение на президента

В Египте к пожизненному заключению приговорили 32 подсудимых за попытку организации убийства президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси и бывшего наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Наифа.
Обновлено вчера в 14:22
Общество

На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым

На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено вчера в 08:38
Политика

США определили срок для исполнения запрета по Huawei

Белый дом определил два года для исполнения запретов по сотрудничеству с Huawei.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика

Более половины россиян начали закупаться только по акциям

50,6 процентов россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено вчера в 20:44
Здоровье

Кишечная палочка найдена в сыре производителя из Владивостока

«Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора при проведении исследований пробы от партии сыра «Сулугуни» производителя из Владивостока выявила бактерии группы кишечной палочки.
Обновлено вчера в 21:10
Экономика

Чубайс предложил ввести углеродный налог

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Алена Водонаева рассказала о причинах развода с мужем

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева демонстрировала почти идеальные отношения со своим супругом диджеем Алексеем Косинусом, однако несколько месяцев назад в сети появились слухи, что отношения пары уже давно нельзя назвать идеальными, и пара находится на грани развода.
Обновлено вчера в 07:35
Политика

Неизвестные взломали аккаунт Медведева в Twitter

Неизвестные взломали страницу премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия

Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом

В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».
Обновлено вчера в 13:23
Политика

Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму

«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено вчера в 09:54
Общество

Обнародованы данные о рождаемости и смертности в России

Самые высокие показатели рождаемости и смертности зафиксированы в Москве.
Обновлено вчера в 07:05
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о российском «оружии конца света»

Немецкий журнал Stern назвал российскую противоракету ПРС-1М оружием конца света.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06
Экономика

Однокурсник Мазепина выкупит 10% «Уралкалия» у Сбербанка

Кипрская Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка (однокурсника совладельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина) планирует в ближайшее время объявить о выкупе 10,18% акций «Уралкалия» у «дочки» Сбербанка «Сбербанк Инвестиции».
Обновлено в 00:00
Общество

Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров

Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

Вратарь сборной России Лунев извинился за дебош во Внуково

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев принес извинения сотрудникам аэропорта Внуково и представителям авиакомпании «России».
Обновлено вчера в 20:16
Футбол

В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»

Исполнительный директор «Атлетико» Хиль Марин сообщил, что форвард команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне».
Обновлено вчера в 15:29
Политика

Вика Цыганова заявила, что будет баллотироваться в Госдуму

Российская певица, актриса и композитор Вика Цыганова прокомментировала появившуюся накануне в СМИ информацию, что она намеревается вернуться на свою малую родину, в Комсомольск-на-Амуре, и баллотироваться в депутаты Государственной думы РФ следующего созыва.
Обновлено вчера в 16:42
Музыка

Полмиллиона музыкальных записей уничтожил пожар на Universal

Один из работников отделения Vault Operations Рэнди Аронсон рассказал журналистам, что пожар не пощадил музыку:- Это было похоже на конец света, я чувствовал, что мой мир рушится.New York Times характеризует пожар как "величайшую катастрофу в истории музыкального бизнеса", поскольку многие утраченные вещи незаменимы.
Обновлено вчера в 23:46
Технологии

В заливе Петра Великого нашли новые запасы популярного в Азии моллюска

Ученые обнаружили в заливе Петра Великого новые поселения популярного в Азии моллюска мактры и рекомендовали увеличить его вылов на 7% (на 13 тонн), сообщает Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО).
Обновлено вчера в 21:27
Наука

Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи

Физики-теоретики из Калифорнийского университета (США) выдвинули новую альтернативную теорию темной материи и способы её обнаружения.
Обновлено 11 июня в 17:09
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено вчера в 09:10
Технологии

WhatsApp пригрозил пользователям судом

В заявлении WhatsApp сказано, что с 7 декабря 2019 года компания будет предпринимать правовые действия против пользователей, нарушающих правила мессенджера.
Обновлено 11 июня в 16:35
Происшествия

В Индии пять полицейских погибли при нападении боевиков, сообщают СМИ

Боевики напали на патруль сил полиции центрального резерва (CRPF) в штате Джамму и Кашмир в Индии, пять полицейских погибли, трое пострадали, сообщает издание India Today.
Обновлено вчера в 19:37
Общество

Канада отреагировала на просьбу жителей Киселевска об убежище

Жители российского Киселевска (Кемеровская область) получили ответ на свою просьбу об убежище, адресованную премьер-министру Канады Джастину Трюдо, передает МБХ-Медиа.
Обновлено 11 июня в 12:28
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