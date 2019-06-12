Трамп предупредил о возможных санкциях против «Северного потока — 2»РИА Новости вчера в 14:45

Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал европейские страны отказаться от российского газа и закупать американский СПГ. Так он прокомментировал возможность введения санкций против "Северного потока — 2".

Трамп предупредил о возможных санкциях против «Северного потока — 2»

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