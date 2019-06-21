Политика
Трамп предупредил Иран об удареГазета.Ru 06:08
Иран в свою очередь предупредил США о последствиях удара по государству. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не стал отвечать на послание Трампа. "Мы ясно дали понять, что лидер против любых переговоров, но сообщение будет передано", - заявил иранский официальный источник.
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с чего всё началось
Власти Ирана получили письмо от президента США Дональда Трампа с предупреждением «о неизбежности нападения», сообщил Reuters со ссылкой на иранских чиновников.Коммерсантъ05:25
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Грузопассажирская версия УАЗ «Профи» заменит на рынке устаревшую «Буханку», которая выпускается уже более 60 лет .
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МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
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В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников
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Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
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В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поддержал руководителя экологической общественной организации «Экозащита» Александру Королеву, уехавшую в Германию и попросившую там политическое убежище.
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Ford продаст заводы в России на торгах
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Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща
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Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
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