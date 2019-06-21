Трамп предупредил Иран об удареГазета.Ru 06:08

с чего всё началось

Иран в свою очередь предупредил США о последствиях удара по государству. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не стал отвечать на послание Трампа. "Мы ясно дали понять, что лидер против любых переговоров, но сообщение будет передано", - заявил иранский официальный источник.

Происшествия МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских 13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.

Шоу-бизнес Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.

Политика Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.

Происшествия Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.

Театры Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

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Авто УАЗ подготовил замену «Буханке» Грузопассажирская версия УАЗ «Профи» заменит на рынке устаревшую «Буханку», которая выпускается уже более 60 лет .

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Путешествия В ФСБ рассказали о росте числа украинских туристов в Крыму Поток украинских туристов в Крым увеличился в два раза, за сутки через границу проходят 11 тыс. человек, сообщили 21 июня в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ.