Политика
Трамп предупредил Германию о санкциях против «Северного потока-2»РБК 15:58
США рассматривают возможность ввести санкции для блокировки строительства газопровода «Северный поток-2», заявил президент Дональд Трамп по итогам встречи с главой Польши Анджеем Дудой.
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Кино
Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»
«Чип и Дейл спешат на помощь» — американский приключенческий анимационный сериал, созданный студией Walt Disney Television Animation и впервые показанный в эфире 4 марта 1989 года.
Обновлено в 04:34
Экономика
Кредит на кредите: россиянам предрекли новый экономический кризис
Эксперты уверены, что без вмешательства государства нынешняя ситуация с выплатами кредитов может привести к повторению экономического кризиса 2008 года.
Обновлено в 14:53
Политика
Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму
Обновлено в 16:20
Политика
Кадыров отреагировал на снос знака на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к дагестанскому народу с просьбой не поддаваться на провокации после того, как между Кизляром (Дагестан) и Шелковским райном Чеченской Республики был снесен указатель границы.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Полиция сообщила о более 200 задержанных на акции в Москве
"За совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ, задержано более 200 человек", - сообщили в ведомстве, добавив, что задержанных вывозят в территориальные подразделения полиции для разбирательства.
Обновлено в 09:20
Политика
На Украине Порошенко и Гройсмана обвинили в узурпации власти
Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов обвинил экс-лидера страны Петра Порошенко и ключевых чиновников его администрации в узурпации власти.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Абхазии восстановили подачу электричества
"Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".
Обновлено в 16:49
Происшествия
Вратарь сборной России объяснил скандал во Внуково
Вратарь российской сборной Андрей Лунев прокомментировал скандал во Внуково.
Обновлено в 17:00
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Происшествия
Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому
Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие
В Киев прибыл самолет с ранеными в Донбассе боевиками «Азова»*
Отмечается, что все прибывшие боевики Бойцы получили ранения в ночь на 7 июня в результате артиллерийского обстрела вблизи н.п. Новолуганское на оккупированной территории ДНР, когда погибли двое нацистов, еще 11 были ранены.
Обновлено в 15:28
Политика
У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифы
Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за собственные слова о том, что глава государства не давал прямых обещаний относительно снижения тарифов.
Обновлено в 10:35
Футбол
СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»
Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48
Общество
В Пятигорске торжественно запустили подсветку радиотелевизионной башни
Торжественная церемония запуска новой архитектурно-художественной подсветки радиотелевизионной станции Российской телевизионной и радиовещательной сети на вершине горы Машук в Пятигорске Ставропольского края состоялась 12 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.
Обновлено в 16:16
Гаджеты
Google показала дизайн смартфона Pixel 4
По всей видимости, Google не хочет раскрывать все карты и тем более перед выходом нового айфона.
Обновлено в 16:15
Наука
В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет
В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.
Обновлено вчера в 02:59
Кино
В сеть попали снимки с Трисс и Вильгефорцем из сериала «Ведьмак» от Netflix
Произошла утечка фотографий со съемочной площадки сериала «Ведьмак» от Netflix.
Обновлено в 14:37
Здоровье
Специалисты назвали «невредные» привычки, вызывающие рак
Эксперты Американского онкологического сообщества назвали четыре "невредные" привычки, которые могут способствовать возникновению онкологических заболеваний наравне с "вредными" - курением и злоупотреблением алкоголя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Российскую газету".
Обновлено в 13:16
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан
Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан. Это подтвердили в пресс-службе правительства.
Обновлено в 11:36
Наука
Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя
Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
Обновлено 10 июня в 06:53
Футбол
Дворкович раскрыл главную составляющую чемпионства «Зенита» в РПЛ
Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович порассуждал на тему главной составляющей чемпионства «Зенита» в РПЛ сезона-2018/19.
Обновлено в 16:08
Шоу-бизнес
Сын Алибасова сообщил о постепенном возвращении памяти у его отца
Продюсер Бари Алибасов, который пришел в себя после медикаментозного сна и сначала не помнил даже, кто он, 12 июня узнал своего сына.
Обновлено в 13:05
Экономика
Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей
Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
Обновлено в 17:01
Общество
На марше в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве задержаны более двухсот человек
Среди задержанных оказалось много журналистов – как российских, так и иностранных СМИ.
Обновлено в 08:30
Общество
Петербургские школьники блестяще написали ЕГЭ по математике
Обновлено вчера в 04:45
Общество
WSJ: Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам Facebook с защитой личных данных
Сведения, содержащиеся в электронных письмах руководства компании Facebook, свидетельствуют о том, что глава компании Марк Цукерберг мог иметь прямое отношение к проблемам с защитой личной информации пользователей соцсети.
Обновлено в 17:47