Армия и оружие
Трамп представил новую стратегию ПРО СШАRT на русском 15:51
В Пентагоне представили первый за девять лет доклад Минобороны США по программе ПРО.
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Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 21:18, Ашберн
Происшествия
Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево
Обновлено в 12:13
Общество
Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей
В октябре прошлого года мэр Грозного уволил глав всех четырех городских районов "за ненадлежащее исполнение обязанностей и некачественное работу с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности за газ и электричество".
Обновлено в 17:56
Происшествия
Число погибших при взрыве в Колумбии выросло до 10 человек
Обновлено в 17:45
Космос
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело Японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено в 20:21
Интернет
Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных
Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено в 08:56
Интернет
В Сети распространяется неудаляемый вирус-шифровальщик
В Сети обнаружили активно распространяющийся неудаляемый вирус-шифровальщик Djvu.
Обновлено в 03:56
Космос
Учёные рассказали об угрозе столкновения Земли с астероидом в 2068 году
Астероид Апофис может упасть на Землю в 2068 году, рассказали на кафедре небесной механики Петербургского государственного университета.
Обновлено в 20:57
Космос
В центре Хруничева сообщили о критическом состоянии части модуля МКС
Оборудование первого модуля Международной космической станции (МКС) «Заря» работает за пределами гарантийных сроков службы.
Обновлено в 19:40
Интернет
Блокировка Telegram привела к сбоям водонагревателей Ariston
Представители Ariston пообещали разобраться в проблеме и 15 января сообщили, что нагреватели не работают из-за блокировок Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Обновлено в 08:39
Космос
Роскосмос заявил о возможном завершении работы со «Спектром-Р»
Ученым вновь не удалось восстановить связь с радиотелескопом "Спектр-Р".
Обновлено в 13:31
Авто
Toyota показала спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado в России
Внедорожник получил стильные накладки на передний и задний бамперы, а также прозрачный корпус на задних фонарях.
Обновлено в 10:06
Авто
Купеобразный Geely FY11 раскрылся в «спортивной» версии
Моторную гамму Geely FY11, помимо стандартного 2,0-литрового турбомотора на 238 сил, представила гибридная силовая установка от Volvo XC40 на базе 1,5-литрового 177-сильного «атмосферника» и 48-вольтового стартер-генератора.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
В СБУ рассказали, что журналистка Бойко арестована на 60 суток
Украинский суд арестовал выдворенную из России журналистку Елену Бойко на 60 суток. Об этом сообщили в управлении СБУ по Львовской области.
Обновлено в 19:49
Общество
Умерла всемирно известная путешественница баба Лена
Всемирно известная российская путешественница 91-летняя Елена Ерхова, известная как баба Лена, скончалась в Красноярске - в декабре у нее диагностировали рак четвертой стадии.
Обновлено в 14:12
Технологии
В двигателях ракеты «Ангара» обнаружили редкий дефект
Обновлено в 21:06
Авто
Mercedes-Benz приостановил сборку фургонов в Нижнем Новгороде
Производство фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлено из-за отсутствия комплектующих.
Обновлено в 14:28
Политика
Трамп отменил поездку делегации США на форум в Давос из-за шатдауна
Президент США Дональд Трамп решил отменить поездку американской делегации на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давос из-за продолжающегося в США шатдауна (приостановки деятельности части госструктур из-за отсутствия финансирования).
Обновлено в 18:23
Общество
Mastercard взяла под контроль платные подписки
Mastercard запретит продавцам пробных подписок автоматически продлевать их без официального согласия клиента.
Обновлено в 08:44
Космос
В Роскосмосе рассказали об обилии космического мусора на орбите Земли
Обновлено в 17:57
Происшествия
Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП
97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп попал в ДТП в графстве Норфолк, передает Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
Обновлено в 14:26
Политика
Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия
В Британии арестован российский сухогруз «Кузьма Минин»
Обновлено в 08:17
Происшествия
Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски»
Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.
Обновлено вчера в 09:59
Общество
Гитлер и Ева Браун никогда не занимались сексом
Во время поездки в Рим женщина призналась своему переводчику, немецкому дипломату Ойгену Доллманну, что она никогда не занималась сексом с лидером нацистов.
Обновлено в 13:35
Наука
Учёные рассказали о простом способе улучшить память и работу мозга
Учёные из США рассказали о действенном способе улучшить память и другие когнитивные функции мозга.
Обновлено в 01:40
Наука
Ученые оживили скелет существа, жившего 290 миллионов лет назад
По оценкам ученых, первые амниоты появились 310 миллионов лет назад.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Избившая пятиклассницу учительница из Тольятти отстранена от работы
Обновлено в 01:54
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске.
Обновлено в 19:41
Общество
Пенсионный фонд сократит несколько тысяч сотрудников в 2019 году
В 2019 году ПФР сократит несколько тысяч сотрудников, в том числе в связи с развитием электронных услуг.
Обновлено в 09:16
Гаджеты
Опубликовано живое фото флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+
Для кого-то топовые смартфоны Samsung Galaxy S10 станут реальностью только 24 февраля, а кто-то ими уже вовсю пользуется.
Обновлено в 01:32