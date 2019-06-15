Трамп предрёк обвал рынка США в случае своего проигрыша на выборахRT на русском 11:36

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае его проигрыша на президентских выборах в США произойдёт «крах рынка».

Трамп предрёк обвал рынка США в случае своего проигрыша на выборах

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