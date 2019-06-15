Политика
Трамп предрёк обвал рынка США в случае своего проигрыша на выборахRT на русском 11:36
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае его проигрыша на президентских выборах в США произойдёт «крах рынка».
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Политика
В Чехии могут сделать дату ввода союзных войск в 1968 году Днём памяти
В ночь с 20 на 21 августа 1968 года советские войска и ещё четыре государства, входившие в состав ОВД, вошли на территорию Чехословакии с четырёх направлений и воздушным путём для прекращения политических реформ, получивших название "Пражская весна".
Обновлено в 18:13
Футбол
Тренер «Атлетико» Симеоне женился
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне связал себя узами брака со своей возлюбленной Карлой Перейрой.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук обвинила Дмитрия Шепелева в бедах родных Жанны Фриске
Юлия Ковальчук считает, что во всем произошедшем виноват бывший супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев.
Обновлено в 13:25
Происшествия
В Сети появились кадры с места смертельного ДТП в Воронежской области
Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места смертельного ДТП в Воронежской области, которое произошло 15 июня на трассе Воронеж–Луганск.
Обновлено в 19:45
Единоборства
Фёдор Емельяненко подписал новый контракт с Bellator
В январе боец проиграл нокаутом бой с американцем Райаном Бейдером в финале Гран-при Bellator Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко подписал новое соглашение с Bellator, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу организации.
Обновлено в 04:02
Игры
Создатель Pokemon Go подал иск против хакеров за мошенничество в игре
Компания Niantic, производящая игру Pokemon Go, подала судебный иск на Global++ за разработку приложений, помогающих смошенничать геймерам.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
В ходе заседания защита Худояна просила суд отклонить ходатайство следственных органов МВД о заключении его под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения, например домашний арест или залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено в 12:34
Политика
Индия ввела ввозные пошлины на американские товары
Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.
Обновлено в 17:48
Политика
Цекало напомнили о шутке про Крым
Обновлено в 14:38
Происшествия
Под Пензой местные жители перекрыли трассу после массовой драки
Федеральную трассу М-5 перекрыли жители села Чемодановка 14 июня в Пензенской области после массовой драки с участием представителей местной цыганской общины, сообщает региональное издание «Пенза-Взгляд».
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Трамп опроверг утверждения об активизации США кибератак на Россию
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты New York Times о том, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России.
Обновлено в 21:39
Футбол
Сборная Аргентины проиграла Колумбии на Кубке Америки
Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки.
Обновлено в 21:48
Кино
В Италии скончался режиссер Франко Дзеффирелли
Известный режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил мэр Флоренции Дарио Нарделла 15 июня на своей странице в Twitter.
Обновлено в 08:58
Общество
Как партнеры Игоря Чайки получают государственные деньги за то, что москвичи ходят в платные туалеты. Расследование Ивана Голунова
Как выяснил спецкор «Медузы» Иван Голунов, установкой туалетов занимаются компании бывшего московского чиновника, имеющего совместные бизнес-интересы с сыном генпрокурора России Игорем Чайкой.
Обновлено в 05:33
Политика
Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против Мадуро
Европейские страны рассматривают возможность введения санкций в отношении действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких официальных лиц.
Обновлено в 21:29
Происшествия
В Саратове мужчина погиб в потасовке с девушками
В Саратове мужчина получил смертельное ножевое ранение из-за замечания, сделанного девушкам в магазине.
Обновлено в 17:23
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено в 19:18
Общество
Эксперты рассказали о влиянии знака зодиака на поиск работы
Чтобы не запутаться в мифической эзотерике и остаться на стороне здравого смысла, Superjob рекомендует соискателям, во-первых, не увлекаться всевозможными тестами, предлагающими выяснить по знакам зодиака, какая работа подходит больше всего.
Обновлено в 21:00
Происшествия
Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери
Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Технологии
День, когда Билл Гейтс ушел из Microsoft
15 июня 2006 года Билл Гейтс объявил о своём уходе из Microsoft.
Обновлено в 11:34
Авто
Россияне скупают авто, против которых будет введено спецправило
Россияне все чаще пересаживаются на праворульные автомобили.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Диетологи рассказали об опасных свойствах томатного сока
Например, томатный сок может стать опасным для фигуры.
Обновлено в 00:48
Общество
Сын Алибасова о проблемах отца: «Теряется во времени»
Обновлено в 10:12
Общество
«Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках
В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.
Обновлено в 19:07