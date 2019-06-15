Трамп предрек обвал рынка в случае своего проигрыша на выборахТАСС 10:28

Президент США Дональд Трамп считает, что рынок ждет беспрецедентный обвал, если победу на президентских выборах 2020 года одержит не он. Такое мнение хозяин Белого дома выразил в субботу в Twitter.

Трамп предрек обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах

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