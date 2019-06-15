Политика
Трамп предрек беспрецедентный крах рынку СШАLenta.ru 12:59
Президент США Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут на новый срок в 2020 году, американский рынок ждет беспрецедентный крах. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. По словам американского лидера, в настоящее время экономика США устанавливает рекорды и может развиваться и дальше.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:44, Вашингтон
Происшествия
Два человека погибли в аварии с участием полицейского авто в Болгарии
Два человека погибли и еще трое получили травмы в аварии с участием патрульного полицейского авто в Болгарии.
Обновлено в 12:05
Авто
В Томске прошла юбилейная выставка тюнингованных автомобилей
В Томске накануне прошла юбилейная в текущем году 15-я выставка тюнингованных машин и другого транспорта под названием Tuning party.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери
Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Политика
Началась выдача паспортов жителям Донбасса
В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:25
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:36
Политика
Орешкин заявил, что Москва и Минск согласовали 90% вопросов интеграции
Подходы Москвы и Минска в вопросах интеграции сблизились на 90%, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.
Обновлено в 10:36
Общество
Прояснилась судьба «кота-самозванца», отданного Алибасову
Кот, которого злоумышленники пытались выдать за сбежавшего из квартиры Бари Алибасова канадского сфинкса Чучу в обмен на вознаграждение, нашел новый дом.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье
Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:43
Кино
Скончался режиссер Франко Дзеффирелли
Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
Футбол
Тренер «Атлетико» Диего Симеоне женился
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес
Каринэ Хабирова раскритиковала Элвина Грея
Обновлено в 12:29
Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено вчера в 08:24
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20
Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 14:02
Экономика
Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку
Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения
Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Теннис
Кудерметова уступила Риске в полуфинале турнира в Хертогенбосхе
За титул Риске поборется либо с хозяйкой кортов Кики Бертенс, посеянной под первым номером, либо с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (Q). В 2018 году чемпионкой турнира в Хертогенбосхе стала сербка Александра Крунич.
Обновлено в 08:02
Космос
Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина
Обновлено в 07:42
Политика
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
Обновлено в 12:19
Авто
Почему дорожают автомобили с пробегом
Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.
Обновлено в 03:20
Футбол
Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»
Обновлено в 12:55
Гаджеты
AirPods 2 провалились в продаже и не оправдали ожидания Apple
Старт продаж второго поколения беспроводных наушников AirPods никак не повлиял на долю Apple на рынке беспроводных гаджетов.
Обновлено в 13:05
Хоккей
НХЛ. «Сент-Луис» проводит чемпионский парад
В Сент-Луисе проходит чемпионский парад по случаю победы хоккейной команды в Кубке Стэнли.
Обновлено в 14:16
Политика
Водная блокада Крыма ударила по Украине
Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции
Правительство Гонконга в субботу в полдень объявит о приостановке рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено вчера в 23:54
Футбол
Футболисты ЦСКА начали подготовку к новому сезону
На клубной базе в Ватутинках стартовала предсезонная подготовка ПФК ЦСКА к сезону 2018/2019.
Обновлено в 14:42