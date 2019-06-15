Политика

Трамп предрек беспрецедентный крах рынку СШАLenta.ru 12:59

Президент США Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут на новый срок в 2020 году, американский рынок ждет беспрецедентный крах. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. По словам американского лидера, в настоящее время экономика США устанавливает рекорды и может развиваться и дальше.
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