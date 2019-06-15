Политика
Трамп предрек беспрецедентный крах рынку СШАLenta.ru 12:59
Президент США Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут на новый срок в 2020 году, американский рынок ждет беспрецедентный крах. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. По словам американского лидера, в настоящее время экономика США устанавливает рекорды и может развиваться и дальше.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:16, Вашингтон
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено в 16:09
Общество
Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца
Чужой канадский сфинкс, которого неизвестный выдал за кота продюсера Бари Алибасова, сейчас живет у поклонницы группы «На-На».
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
Алла Пугачева с красной помадой и в очках восхитила фанатов
Пользователи сети восхитились ее неуемной энергией и новым имиджем. «Просто захотелось взглянуть на вас», - написала Алла Пугачева.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем
Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено в 14:57
Политика
Появилось видео с бегающим в фонтане Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь был вынужден убегать от украинцев через фонтан, пишет РЕН ТВ.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Два человека погибли в аварии с участием полицейского авто в Болгарии
Два человека погибли и еще трое получили травмы в аварии с участием патрульного полицейского авто в Болгарии.
Обновлено в 12:05
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Установлено 12 участников смертоносной драки в Чемодановке
Врио начальника УМВД РФ по Пензенской области Вадим Ковтун сообщил, что двенадцать человек опознано как участники массовой драки, в результате которой погиб один человек.
Обновлено в 07:34
Авто
Ducati показала образ нового Streetfighter V4
Итальянская компания Ducati готовится к премьере своего нового мотоцикла Streetfighter V4, а тестировать его намерена на Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb, стартующих в США 30 июня.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
В Китае рассказали о превосходстве России над США в гонке гиперзвукового вооружения
Наличие у России сверхзвукового оружия тревожит Соединенные Штаты.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Суд продлил срок задержания младшего сына экс-хоккеиста Соколова
Всеволожский городской суд Ленинградской области отложил вопрос о мере пресечения сыну экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова.
Обновлено в 12:41
Космос
Саранские студенты вышли на связь с космосом
В столице Мордовии учащиеся Саранского политехнического техникума поговорили в прямом эфире по радиосвязи с российскими космонавтами на Международной космической станции.
Обновлено в 10:16
Футбол
Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»
Обновлено в 12:55
Культура
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»
Экс-директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин резко раскритиковал сериал «Чернобыль», американского канала НВО, за недостоверный показ чернобыльской катастрофы.
Обновлено в 14:32
Политика
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Американские спецслужбы усилили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 14:19
Политика
Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Трюдо
Досье на экс-премьера Эллиота-Пьера Трюдо было уничтожено канадскими спецслужбами, сообщает телеканал CTV.
Обновлено в 16:07
Происшествия
В администрации Ваганьковского кладбища в Москве произошел взрыв
Взрыв произошел в здании администрации Ваганьковского кладбища Москвы. Об этом в субботу, 15 июня, сообщил «5 канал».
Обновлено в 09:18
Экономика
В Японии с 2020 года начнут взимать плату за пластиковые пакеты
Правительство Японии намерено ориентировочно с 1 апреля будущего года ввести в стране систему взимания платы за пластиковые пакеты, в которые помещают товары после покупок.
Обновлено в 06:38
Политика
Мэр Риги раскритиковал идею о сносе памятника воинам-освободителям
В начале марта на рассмотрение парламента была передана очередная общественная инициатива по демонтажу памятника Советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 07:29
Энергетика
Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин
Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
Обновлено в 14:58
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Горловке прогремел взрыв, погиб мирный житель
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о том, что в прифронтовой Горловке в результате детонации неустановленного взрывного устройства погиб мужчина.
Обновлено в 11:54
Политика
Индия введет пошлины на товары из США
Индия впервые объявила о планах ввести новые тарифы год назад в ответ на повышение пошлин США на индийскую сталь и алюминий, уточняет канал.
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес
Певица Нюша впервые показала подросшую дочь
Отечественная певица Нюша впервые показала поклонникам свою подросшую дочь.
Обновлено в 05:39