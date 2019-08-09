Президент США Дональд Трамп выдвинул версию, что у президента Украины Владимира Зеленского получится достичь согласия с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Восточной Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".

Трамп предположил, что Зеленский сможет договориться с Путиным

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