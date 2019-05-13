Политика
Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины СШАRT на русском 07:18
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
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Поэтому Китаю не следует принимать ответные меры, а то ситуация лишь ухудшится.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАPravda.Ru 07:45
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Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин
Комсомольская правда08:48
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 16:06, Ашберн
Армия и оружие
Трое украинских военных подорвались на мине в Донбассе
Трое военнослужащих Операции объединенных сил (ООС) подорвались в Донбассе на мине, сообщили украинские СМИ.
Обновлено в 14:49
Общество
Авиакомпании могут обязать сажать рядом детей и родителей
Депутат Госдумы Василий Власов предложил обязать авиакомпании сажать в салоны самолетов близких родственников рядов.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено в 12:39
Футбол
СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»
Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 11:34
Политика
Умер «самый уважаемый» тележурналист конца XX века
В некрологе The Guardian говорится, что Уолден был «самым уважаемым интервьюером британского телевидения» в 70-х и 80-х годах XX века.
Обновлено в 14:02
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Происшествия
В Тольятти жильцов многоэтажки эвакуировали из-за «падающего» крана
По информации пресс-службы ведомства, башенный кран на площадке строящегося 16-ти этажного дома на улице Гидротехнической, 24 может упасть на соседний дом.
Обновлено в 14:21
Политика
Трамп заявил о планах встретиться с Путиным
Обновлено в 14:54
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено в 15:17
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял заложников в гимназии
В Казанской гимназии №7 подросток с пистолетом взял в заложники учащихся. Об этом сообщает МВД Татарстана.
Обновлено в 05:17
Хоккей
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30
Политика
Зеленский записал «послание мира Донбассу»
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Наоми Кэмпбелл удивила поклонников фото с младенцем на руках
На руках модель держит младенца. При этом снимок был опубликован в День матери.
Обновлено в 11:39
Авто
Названы топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 10:02
Гаджеты
Глава Xiaomi показал на фото смартфон Redmi K20 Pro на Snapdragon 855
Президент Xiaomi Лин Бин обнародовал на своей странице в Weibo живой фотоснимок грядущего доступного флагманского смартфона Redmi K20 Pro.
Обновлено в 13:08
Здоровье
В Гонконге обнаружен вирус африканской чумы свиней
Вирус африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен на бойне в Гонконге, сообщает "Россельхознадзор" (РСХН).
Обновлено в 09:33
Общество
В России могут усложнить процедуру развода
В России предлагают усложнить бракоразводный процесс.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Кино
Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»
В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
При обстреле боевиками сирийского города погибли дети
Обновлено в 14:05
Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в понедельник
Предположительно снижение рубля к доллару и евро может быть связано с тем, что последний раунд переговоров США с Китаем не завершился подписанием торгового соглашения, а дальнейшие переговоры на данный момент не запланированы.
Обновлено в 04:50
Общество
В Мордовии объяснили одинаковые портреты на акции «Бессмертный полк»
Из опубликованных на сайте регионального МВД снимков следует, что Арсентьев, прокурор Мордовии, а также епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин шли в колонне по Саранску с одинаковыми фотографиями ветерана Кудашкина.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
В самолет Меркель врезался автомобиль
В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.
Обновлено в 13:58
Спорт
Медведева одним словом описала Тарасову, Загитову и Туктамышеву
Обновлено в 15:25
Общество
Аман Тулеев заявил о «пустоте вокруг» после своей отставки
Обновлено в 14:14