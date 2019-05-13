Политика
Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины СШАRT на русском 07:18
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
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Поэтому Китаю не следует принимать ответные меры, а то ситуация лишь ухудшится.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАPravda.Ru 07:45
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Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин
Комсомольская правда08:48
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 18:46, Ашберн
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Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
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УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков
Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times.
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Евгений Савин сгонял к Стивену Джеррарду в Глазго и проникся духом в Ливерпуле.
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Обновлено в 15:17
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Кремль вычислил 4 региона с наибольшим запросом на смену главы
Кремль провел закрытый соцопрос и выяснил, что в четырех регионах остро назрел вопрос смены губернатора.
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Экономика
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Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
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В Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва" появилось сообщение о том, что программа главреда станции Сергея Доренко "Подъем" больше выходить в эфир не будет.
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Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России
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