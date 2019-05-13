Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины СШАRT на русском 07:18

Поэтому Китаю не следует принимать ответные меры, а то ситуация лишь ухудшится.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.

Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США

Политика Умер британский журналист Брайан Уолден В Великобритании в возрасте 86 лет скончался известный журналист Брайан Уолден.

Армия и оружие Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.

Политика Трамп выделит дополнительные $1,6 млрд на освоение Луны и Марса NASA будет выделено дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Об этом сообщил в понедельник, 13 мая, президент США Дональд Трамп.

Общество Власти напомнили условие ввода ограничений на ввоз хамона в багаже Документ предполагает, что Россельхознадзор получит полномочия уничтожать в пунктах пропуска через российскую границу подконтрольные товары (продукцию животного происхождения), выявленные в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, которые граждане ввозят для личного пользования из стран, не входящих в ЕАЭС.

Общество В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.

Шоу-бизнес Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети» Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

Политика Китай объявил ответные меры в торговой войне с США С 1 июня Китай повысит и введет пошлины на американские товары на $60 млрд в ответ на такое же решение США.

Происшествия В Казани подросток с пистолетом взял заложников в гимназии В Казанской гимназии №7 подросток с пистолетом взял в заложники учащихся. Об этом сообщает МВД Татарстана.

Шоу-бизнес Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.

Футбол УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times.

Футбол Стивен Джеррард дал интервью Евгению Савину Евгений Савин сгонял к Стивену Джеррарду в Глазго и проникся духом в Ливерпуле.

Политика Кремль вычислил 4 региона с наибольшим запросом на смену главы Кремль провел закрытый соцопрос и выяснил, что в четырех регионах остро назрел вопрос смены губернатора.

Экономика Доходы членов правления Роснефти в I кв. 2019г выросли почти в 2 раза Общая сумма вознаграждения членам правления "Роснефти" за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла в 1,9 раза, следует из ежеквартального отчета компании.

Политика Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.

Футбол «Реал» объявит о трансфере Азара после финала ЛЕ О самом трансфере будет объявлено после финала Лиги Европы, в котором «Челси» встретится с «Арсеналом».

Политика Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.

Политика Bloomberg: США призвали Турцию отложить покупку С-400 США снова попросили Турцию отложить покупку российской зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

Политика Путин примет Лаврова и Помпео после их переговоров в Сочи Президент России Владимир Путин примет в своей сочинской резиденции главу российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео 14 мая.

Политика Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра 39-й президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро, собираясь на охоту.

Футбол «Палермо» переведён в Серию C по решению суда В нынешнем сезоне «розонерри» заняли третье место в Серии B и сохраняли шансы на повышение в классе.

Культура «Говорит Москва» закрыла передачу Сергея Доренко В Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва" появилось сообщение о том, что программа главреда станции Сергея Доренко "Подъем" больше выходить в эфир не будет.