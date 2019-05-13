Политика

Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины СШАRT на русском 07:18

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
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Дональд Трамп
Поэтому Китаю не следует принимать ответные меры, а то ситуация лишь ухудшится.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАPravda.Ru 07:45

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