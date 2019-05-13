Политика
Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины СШАRT на русском 07:18
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
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Поэтому Китаю не следует принимать ответные меры, а то ситуация лишь ухудшится.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАPravda.Ru 07:45
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Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин
Комсомольская правда08:48
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
Политика
Лавров прокомментировал идею Трампа по договору о ядерном разоружении
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя идею президента США Дональда Трампа по новому договору о ядерном разоружении с участием КНР, заявил, что никаких переговоров по этому вопросу пока нет.
Обновлено в 09:44
Общество
Голикова высказалась против сокращения майских праздников
Вице-премьер России Татьяна Голикова выступила против сокращения майских праздников.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Дагестане при возгорании пассажирской «Газели» погибли три человека
Возгорание, предположительно, пассажирской "Газели" произошло в Дагестане.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Интерес общественности к личной жизни известной российской гимнастки Алины Кабаевой с годами все только увеличивается.
Обновлено в 06:41
Футбол
Стала известна дата объявления о переходе Азара в «Реал»
Мадридский "Реал" объявит о переходе полузащитника лондонского "Челси" Эдена Азара после финала Лиги Европы.
Обновлено в 11:19
Экономика
Правительство расширило список товаров для маркировки
Правительство расширило список товаров, подлежащих маркировке, в том числе в него попали бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары.
Обновлено в 09:20
Политика
Трамп захотел встретиться с Путиным
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
Обновлено в 07:37
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Политика
Климкин поставил ЕС ультиматум из-за антироссийских санкций
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
Общество
Строительство АЭС «Аккую» идет по графику
Обновлено в 10:52
Происшествия
СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани
Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом.
Обновлено в 08:09
Политика
Сердюков возглавил совет директоров ОАК
Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), следует из сообщения компании.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
В ДНР обстрелами ВСУ разрушено три жилых дома
Обновлено в 07:05
Хоккей
Нападающий Михаил Мальцев подписал контракт с «Нью-Джерси»
Клуб Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси Дэвилз" подписал контракт с нападающим Михаилом Мальцевым.
Обновлено в 10:34
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» извинился за интервью с покойной актрисой о Доренко
Телеканал «Звезда» выпустил на своем сайте официальное опровержение публикации от 12 мая, где был размещен комментарий оперной певицы Елены Образцовой, которая умерла четыре года назад.
Обновлено в 08:25
Кино
Мел Гибсон и Шайя ЛаБеф сыграют в черной комедии
Шайя ЛаБеф и Мел Гибсон сыграют в черной комедии под названием "Rothchild".
Обновлено в 11:26
Политика
Филарет сообщил о разделении украинской «новой церкви»
ИА «Ореанда-Новости» Глава одной из неканонических церковных структур Украины, раскольник Филарет Денисенко сообщил о том, что «новая церковь» разделилась.
Обновлено в 04:34
Авто
Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в России
Автомобиль стал дешевле на 286 000 – 456 000 рублей в зависимости от комплектации, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 07:23
Политика
Против Порошенко начали расследование о давлении на судей
Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов.
Обновлено в 06:23
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
ТАСС сообщил о смене начальника штаба ВДВ России
Обновлено в 08:58
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Музыка
Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда»
Фронтмен «Ленинграда» Сергей Шнуров рассказал о своих планах после роспуска группы.
Обновлено в 08:44