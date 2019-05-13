Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины СШАRT на русском 07:18

Поэтому Китаю не следует принимать ответные меры, а то ситуация лишь ухудшится.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.

Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США

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