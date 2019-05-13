Политика
Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины СШАRT на русском 07:18
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
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Поэтому Китаю не следует принимать ответные меры, а то ситуация лишь ухудшится.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАPravda.Ru 07:45
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Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин
Комсомольская правда08:48
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Интернет
VK тестирует отключение личных сообщений в Казахстане
Социальная сеть «ВКонтакте» в качестве эксперимента отключила личные сообщения для пользователей в Казахстане.
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Путину показали Ту-214 и модернизированные Ту-160 и Ту-22
Владимир Путин в Казани на аэродроме завода имени Горбунова осмотрел образцы авиатехники, в том числе модернизированные Ту-160, Ту-22, Ту-95МС.
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Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» извинился за интервью с покойной актрисой о Доренко
Телеканал «Звезда» выпустил на своем сайте официальное опровержение публикации от 12 мая, где был размещен комментарий оперной певицы Елены Образцовой, которая умерла четыре года назад.
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Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
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Общество
В работе департамента скандальной чиновницы Глацких обнаружили нарушения
Прокурор Свердловской области внес представление губернатору региона из-за нарушений в работе регионального департамента молодежной политики, который возглавляла скандально известная чиновница Ольга Глацких.
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Политика
Китай ответил США в торговой войне
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР "болью" в случае срыва торговой сделки.
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Политика
Настроения наших народов: Лавров назвал причину дружбы России и Китая
«Наши отношения опираются на добрососедские, дружественные настроения наших народов», — отметил Лавров.
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Здоровье
В Москве пройдут бесплатные занятия по борьбе с паническими атаками
Столичные психиатры помогут москвичам разобраться с панической атакой, бессонницей, внезапной тревожностью на бесплатных лекциях.
Обновлено в 10:35
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
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Общество
В фундаменте АЭС «Аккую» обнаружены и устранены трещины
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Авто
Названы самые угоняемые автомобили России
Больше всего угонов в первом квартале 2019 года в России было зафиксировано с участием Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia.
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Музыка
Шнуров пожелал Лазареву удачи на «Евровидении»
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров пожелал певцу Сергею Лазареву удачи на международном конкурсе "Евровидение".
Обновлено в 09:06
Здоровье
Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках
Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Энергетика
«Роснефть» в первом квартале снизила чистый долг на 110 млрд руб
По итогам 2018 года «Роснефть» снизила чистый долг и торговые обязательства более чем на $14 млрд.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
Бомбардировщики ВВС США начали дежурные полеты над Персидским заливом
На фоне угроз Соединенных Штатов в адрес Ирана американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress приступили к регулярным полетам в районе Персидского залива, сообщили в понедельник ВВС США.
Обновлено в 09:34
Политика
Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Технологии
Delivery Club призвал отказаться от одноразовых столовых приборов
В апреле Delivery Club совместно с компанией Research Me провели опрос 3900 интернет-пользователей в возрасте от двенадцати лет из всех федеральных округов России и выяснили, как они относятся к одноразовой пластиковой посуде.
Обновлено в 08:14
Политика
Экс-командир ПВО ЛНР задержан на Урале
Обновлено в 04:59
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Общество
ГИБДД разработала регламенты автотюнинга
Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:23
Музыка
Шнуров заявил о роспуске группы «Ленинград»
Обновлено в 09:18
Хоккей
Нападающий Михаил Мальцев подписал контракт с «Нью-Джерси»
Клуб Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси Дэвилз" подписал контракт с нападающим Михаилом Мальцевым.
Обновлено в 10:34
Общество
Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах
Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено в 10:50
Здоровье
Ученые разрешили ежедневно выпивать не более 6 чашек кофе
Исследование показало, что шесть чашек кофе в день являются безопасным порогом для здоровья.
Обновлено в 10:10
Политика
Против Порошенко начали расследование о давлении на судей
Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов.
Обновлено в 06:23
Футбол
«Реал» объявит о трансфере Азара после 29 мая
О переходе официально будет объявлено после 29 мая. В этот день «Челси» завершит сезон финальным матчем Лиги Европы с «Арсеналом» в Баку.
Обновлено в 10:47
Происшествия
В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды
Школьница пояснила следователю, что между ними сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, иногда выпивал.
Обновлено в 08:57
Наука
Увеличение размера пениса признано бесполезным и опасным
Выводы исследователей базируются на метаанализе 17-ти научных работ, в них задействовали почти 1 200 мужчин, перенесших операции по увеличению пениса, причём разными способами: как хирургическим, так и с помощью расширителей, вакуумных устройств и уколов.
Обновлено в 10:45