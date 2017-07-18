Армия и оружие
Трамп предостерёг Иран от угроз в адрес СШАRT на русском 17:01
Американский лидер Дональд Трамп предостерёг власти Ирана от угроз в адрес Соединённых Штатов.
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Политика
В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье
Депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Александр Ярошук рассказал, что в ближайшее время в правительстве России будет принято решение о выдаче российских паспортов в Приднестровье.
Обновлено в 19:11
Общество
Названы способы избавления от целлюлита за две недели
Обновлено в 20:49
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 18:13
Гаджеты
Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android
Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 16:37
Политика
Юрист Портнов вернулся на Украину. Для Порошенко все только начинается
Андрей Портнов до 2014 года был советником президента Виктора Януковича.
Обновлено в 07:02
Музыка
AFP: умер певец Нильда Фернандез
Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Наука
Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала
Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено в 17:21
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и повел в серии
"Сент-Луис Блюз" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в пятом матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:03
Происшествия
Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео
Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено в 08:38
Политика
Обнародована программа инаугурации Зеленского
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации.
Обновлено в 08:35
Общество
Исследование: более трети стюардесс подвергались физическому насилию
Более трети - 38 процентов стюардесс сообщили, что подвергались физическому насилию, а семь процентов были изнасилованы.
Обновлено в 14:55
Политика
СМИ раскрыли новые детали «российского скандала» в Австрии
Помощник бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе Йоханн Гуденус контактировал с представителем предполагаемой россиянки, с которой обсуждалась денежная сделка, до и после их встречи на Ибице.
Обновлено в 17:43
Здоровье
Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Пуговка очаровала подписчиков снимками без макияжа
Семнадцатилетняя актриса Катя Старшова, известная как Пуговка из сериала "Папины дочки", опубликовала серию снимков в Instagram, где блеснула своей естественной красотой, пишет издание "Актуальные Новости".
Обновлено в 10:02
Общество
Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян
Плохая экология, по мнению 60% россиян, способствует развитию аллергии, кроме того наиболее распространена у граждан аллергия на растения (26%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:28
Общество
Владельцу DNS грозит 200 тысяч рублей штрафа за покупку досок на ремонт офиса в Екатеринбурге
Владельцу петербургских компьютерных магазинов «Кей», «Компьютерный мир» и DNS Дмитрию Алексееву грозит до 200 тысяч рублей штрафа за покупку дерева.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие
Ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан
Обновлено в 20:25
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»
Обновлено вчера в 13:22
Футбол
Озил поужинал с президентом Турции Эрдоганом
Немецкий полузащитник турецкого происхождения Месут Озил, выступающий за лондонский «Арсенал», вместе со своей девушкой Амине Гюльше посетил дворец Долмабахче, где поужинал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 17:52
Авто
Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов
На второе место эксперты поставили шведский кросс-универсал Volvo XC70 с надежным мотором, однако специалисты советуют приобретать его рестайлинговые версии, у которых более надежная схема реализации полного привода.
Обновлено в 09:12
Авто
Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили
Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено в 19:48
Здоровье
В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1200 человек
Свыше 1200 человек погибли с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 18:32
Общество
На Дальнем Востоке построили меньше всего нового жилья
Меньше всего нового жилья по итогам 2018 года ввели в регионах Дальнего Востока.
Обновлено в 19:47
Общество
Гороскоп на 19 мая: В полнолуние мысли часто воплощаются в реальность
Гороскоп на 19 мая, по данным астрологов наступает майское полнолуние.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Одного из лидеров Либертарианской партии облили фекалиями в Казани
В Казани неизвестные облили фекалиями одного из лидеров Либертарианской партии России Михаила Светова.
Обновлено в 13:06
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:53