Политика

Трамп предостерег Иран от войныРИА Новости вчера в 17:02

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявлял, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
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Трамп предостерёг Иран от угроз в адрес США

RT на русскомвчера в 17:01

Трамп предостерег Иран от угроз в адрес США

Известиявчера в 18:15

Трамп предостерег Иран от войны

РИА Новостивчера в 17:02

Трамп пригрозил «покончить» с Ираном в случае новых угроз в сторону США

РБКвчера в 18:23

Трамп предостерег Иран от угроз и войны

Газета.Ruвчера в 16:55

Трамп посоветовал Ирану никогда не угрожать США

Московский Комсомолецвчера в 16:51

Вашингтон объявил Тегерану гибридную войну

Независимая газетавчера в 11:51
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 02:30, Ашберн
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Музыка

Зрители 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Самой высокой оценки в 12 баллов Лазарев удостоился только от жюри Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Политика

Владимир Зеленский официально вступит в должность президента Украины

В видеообращении, опубликованном в Facebook в субботу, Зеленский напомнил, что "инаугурация президента Украины назначена на 20 мая".
Обновлено вчера в 17:07
Общество

Черты знаков Зодиака, которые больше всего раздражают окружающих

Упрямство Тельца, повышенная эмоциональность Рыб, уже давно ставшая «притчей во языцех» двуличность Близнецов и злопамятность Скорпиона – у каждого знака Зодиака есть такие черты характера, которые окружающим очень сложно терпеть.
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие

Ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан

Обновлено вчера в 20:25
Здоровье

В Конго от Эболы скончались более 1200 человек

Жертвами лихорадки Эбола, вспыхнувшей в июле прошлого года в Демократической Республике Конго, стали более 1200 человек.
Обновлено в 01:18
Политика

В Ереване протестующие по призыву Пашиняна заблокировали здания судов

После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна группы протестующих начали блокировать входы в здания судов в Ереване.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Обновлено в 02:11
Теннис

Мария Шарапова опустилась на 49-е место в рейтинге WTA

Обновлено в 00:45
Происшествия

Сотрудница Роспотребнадзора Башкирии покончила с собой

СМИ сообщают, что это произошло после того, как начальник предложил ей уволиться по собственному желанию Сотрудница Роспотребнадзора по Башкирии Ольга Сидорчева в ночь на 19 мая покончила с собой после разговора с начальником, сообщает портал "Собкор02".
Обновлено в 01:31
Общество

В Приморье из-за непогоды несколько районов остались без электричества

В Приморье непогода стала причиной прорывов линий электропередач в нескольких районах края.
Обновлено в 01:33
Музыка

Прохор Шаляпин готовит Виталину Цымбалюк-Романовскую к большой сцене

Шаляпин и Цымбалюк-Романовская не перестают удивлять публику.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

За год цены в новосибирских хрущевках выросли на 15,5 %

Отмечается, что средняя цена хрущевки по всем районам города сейчас составляет 2,8 млн руб.
Обновлено вчера в 23:14
Кино

«Джон Уик 3» собрал за первые выходные $57 млн и свергнул «Мстителей»

Обновлено вчера в 18:37
Политика

Беглый замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

На Украину вернулся Андрей Портнов, в период президентства Виктора Януковича занимавший пост главы его администрации.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия

Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео

Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено вчера в 08:38
Политика

В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Происшествия

90 горняков эвакуируют из шахты в Коми из-за сломавшегося вентилятора

По предварительным данным, никто из шахтеров не пострадал.
Обновлено в 00:40
Спорт

Фигурист Коляда рассказал, что у него есть невеста

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о своей личной жизни. По его словам, у него есть невеста.
Обновлено вчера в 16:07
Шоу-бизнес

Солистка Spice Girls потеряла зрение и попала в больницу

Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, которая более известна под псевдонимом Mel B, попала в больницу в Лондоне после временной полной потери зрения.
Обновлено вчера в 05:23
Политика

Зеленский заявил, что Украина «освободит» и вернет Крым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский верит, что Крым вернется в состав Украины, но "путь будет долгим".
Обновлено 18 мая в 05:15
Происшествия

В Домодедово пьяного дебошира вывезли из самолета на кресле-каталке

Обновлено в 02:19
Религия

Православные в Екатеринбурге побеждают толпу противников нового собора

Обновлено вчера в 13:06
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Подмосковье

В результате аварии с участием семи автомобилей в городском округе Пушкино пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:58
Хоккей

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге

Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.
Обновлено в 01:30
Общество

Врачи рассказали, как избавиться от целлюлита за две недели

Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Ольга Орлова отказывается от бургеров, чтобы выйти замуж

Увидев «неполезное» блюдо, которое получилось весьма аппетитным, звезда отказалась его есть.
Обновлено вчера в 16:40
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