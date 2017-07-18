Политика
Трамп предостерег Иран от войныРИА Новости вчера в 17:02
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявлял, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
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Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Музыка
Зрители 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Самой высокой оценки в 12 баллов Лазарев удостоился только от жюри Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Владимир Зеленский официально вступит в должность президента Украины
В видеообращении, опубликованном в Facebook в субботу, Зеленский напомнил, что "инаугурация президента Украины назначена на 20 мая".
Обновлено вчера в 17:07
Общество
Черты знаков Зодиака, которые больше всего раздражают окружающих
Упрямство Тельца, повышенная эмоциональность Рыб, уже давно ставшая «притчей во языцех» двуличность Близнецов и злопамятность Скорпиона – у каждого знака Зодиака есть такие черты характера, которые окружающим очень сложно терпеть.
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие
Ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан
Обновлено вчера в 20:25
Здоровье
В Конго от Эболы скончались более 1200 человек
Жертвами лихорадки Эбола, вспыхнувшей в июле прошлого года в Демократической Республике Конго, стали более 1200 человек.
Обновлено в 01:18
Политика
В Ереване протестующие по призыву Пашиняна заблокировали здания судов
После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна группы протестующих начали блокировать входы в здания судов в Ереване.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Теннис
Мария Шарапова опустилась на 49-е место в рейтинге WTA
Обновлено в 00:45
Происшествия
Сотрудница Роспотребнадзора Башкирии покончила с собой
СМИ сообщают, что это произошло после того, как начальник предложил ей уволиться по собственному желанию Сотрудница Роспотребнадзора по Башкирии Ольга Сидорчева в ночь на 19 мая покончила с собой после разговора с начальником, сообщает портал "Собкор02".
Обновлено в 01:31
Общество
В Приморье из-за непогоды несколько районов остались без электричества
В Приморье непогода стала причиной прорывов линий электропередач в нескольких районах края.
Обновлено в 01:33
Музыка
Прохор Шаляпин готовит Виталину Цымбалюк-Романовскую к большой сцене
Шаляпин и Цымбалюк-Романовская не перестают удивлять публику.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
За год цены в новосибирских хрущевках выросли на 15,5 %
Отмечается, что средняя цена хрущевки по всем районам города сейчас составляет 2,8 млн руб.
Обновлено вчера в 23:14
Кино
«Джон Уик 3» собрал за первые выходные $57 млн и свергнул «Мстителей»
Обновлено вчера в 18:37
Политика
Беглый замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
На Украину вернулся Андрей Портнов, в период президентства Виктора Януковича занимавший пост главы его администрации.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео
Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено вчера в 08:38
Политика
В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья
Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Происшествия
90 горняков эвакуируют из шахты в Коми из-за сломавшегося вентилятора
По предварительным данным, никто из шахтеров не пострадал.
Обновлено в 00:40
Спорт
Фигурист Коляда рассказал, что у него есть невеста
Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о своей личной жизни. По его словам, у него есть невеста.
Обновлено вчера в 16:07
Шоу-бизнес
Солистка Spice Girls потеряла зрение и попала в больницу
Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, которая более известна под псевдонимом Mel B, попала в больницу в Лондоне после временной полной потери зрения.
Обновлено вчера в 05:23
Политика
Зеленский заявил, что Украина «освободит» и вернет Крым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский верит, что Крым вернется в состав Украины, но "путь будет долгим".
Обновлено 18 мая в 05:15
Религия
Православные в Екатеринбурге побеждают толпу противников нового собора
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Подмосковье
В результате аварии с участием семи автомобилей в городском округе Пушкино пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:58
Хоккей
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге
Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.
Обновлено в 01:30
Общество
Врачи рассказали, как избавиться от целлюлита за две недели
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Ольга Орлова отказывается от бургеров, чтобы выйти замуж
Увидев «неполезное» блюдо, которое получилось весьма аппетитным, звезда отказалась его есть.
Обновлено вчера в 16:40