Политика
Трамп предостерег Иран от угроз и войныГазета.Ru вчера в 16:55
"Никогда больше не угрожайте США!" - подчеркнул Трамп. Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что войны не будет, поскольку Тегеран не хочет воевать. Он также добавил, что американская сторона не сможет противостоять Ирану на Ближнем Востоке.
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Происшествия
Двое ученых погибли на Шпицбергене
Обновлено вчера в 17:28
Авто
Электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины
По результате экспериментов был сделан вывод, согласно которому электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины.
Обновлено вчера в 11:06
Общество
Замглавы Рособрнадзора рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году
В 2019 году школьники восьми российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
В Китае более 70 человек пострадали при обрушении крыши бара
В Китае один человек погиб, 77 получили ранения в результате обрушения крыши бара.
Обновлено вчера в 22:26
Общество
Протест в Екатеринбурге начинает политизироваться
Обновлено вчера в 12:30
Хоккей
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Общество
Народные приметы на 20 мая: Купальница расскажет об осени
В народном календаре 20 мая наши предки называли Купальница. Обычно в этот день крестьяне купали своих лошадей.
Обновлено вчера в 10:57
Здоровье
Легочное отделение 20-й больницы Красноярска отремонтируют к осени
Обновлено вчера в 23:16
Политика
СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке
СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено вчера в 10:20
Гаджеты
Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11
Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР
Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Новый клип МакSим сняли без певицы
В конце апреля 2019 года поклонников творчества МакSим настигла страшная новость: певица попала в ДТП и находится в больнице с тяжелыми травмами.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Россиянка Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы
Девушку приговорили к 18 месяцам заключения за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство Россиянка Мария Бутина, осужденная в США на 18 месяцев, записала видеообращение из тюрьмы, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 04:58
Шоу-бизнес
«Мама хотела назвать меня Федорой»: Мария Машкова жалеет, что ей не дали редкое имя при рождении
Обновлено вчера в 22:56
Экономика
В России может появиться виртуальная экономическая зона
В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны.
Обновлено вчера в 17:20
Финансы
Вклады юрлиц в банках Казахстана в I квартале сократились на 3%
Объем вкладов юридических лиц в банках Казахстана по итогам I квартала 2019 года составил 8,11 трлн тенге ($21,4 млрд), что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 00:38
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»
Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено 18 мая в 14:53
Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от Android
Смартфоны Huawei останутся без Android и потеряют доступ к сервисам Google.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено вчера в 17:39
Музыка
Скончался певец Нильда Фернандез
Франко-испанский шансонье Нильда Фернандез скончался во Франции в возрасте 61 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Легковой автомобиль намотался на столб в Кемерове
Обновлено вчера в 22:06
Политика
Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России
Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено вчера в 12:13
Экономика
РАНХиГС: российские предприятия стали чаще закупать отечественное оборудование, хотя предпочли бы европейское
Согласно планам закупок оборудования, основными поставщиками оборудования на российские предприятия стали отечественные производители.
Обновлено в 00:11
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин готовит Виталину Цымбалюк-Романовскую к большой сцене
Шаляпин и Цымбалюк-Романовская не перестают удивлять публику.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Volkswagen выпустит для рынка США новый кроссовер Tarek
Новинка получит название Tarek и как выяснилось это будет не абсолютная новинке, а всего лишь адаптированная под рынок США версия автомобиля Tharu.
Обновлено вчера в 12:51
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14