Политика
Трамп допустил членство Бразилии в НАТОИзвестия вчера в 12:48
США всерьез рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО и других альянсах. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с бразильским лидером Жаиром Болсонару 19 марта, пишет Reuters.
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Мы очень, очень серьёзно рассматриваем это, будь то НАТО или что-то другое, что связано с союзом.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском вчера в 18:24
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Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО и ее участие в военной операции в Венесуэле
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