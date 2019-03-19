Политика
Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТОВести.Ru 15:50
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.
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Мы очень, очень серьёзно рассматриваем это, будь то НАТО или что-то другое, что связано с союзом.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском 18:24
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Футбол
«Реал» сделал трансферный запрос по Икарди
Обновлено в 15:56
Наука
Археологи рассказали, как был построен древнейший мост в Новгороде
Ученые из Института археологии РАН в ходе изучения остатков древнего моста, найденного на дне реки Волхов в 2018 году, пришли к выводу, что он был построен с применением "продвинутых" технологий для своего времени.
Обновлено в 18:41
Кино
Марлен Хуциев будет похоронен на Новодевичьем кладбище
Похороны известного кинорежиссёра, народного артиста СССР Марлена Хуциева, который умер 19 марта. состояться в Новодевичьем кладбище, Москва.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Общество
Почему не стоит выбирать профессию по зарплате
Школьники часто спрашивают консультантов портала «Поступи Онлайн», какую профессию выбрать, чтобы получать высокую зарплату.
Обновлено в 08:14
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Наука
Великобритания испытает полноразмерный беспилотный автобус
Еще одной страной, где начали испытывать полноразмерные беспилотные автобусы, стала Великобритания.
Обновлено в 09:37
Политика
Задержанному украинскому моряку сделали операцию в Москве
Украинскому моряку Василию Сороке, раненному во время незаконного пересечения границы России, сделали операцию в Москве.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Сегодня в России отмечают День моряка-подводника
Обновлено в 08:14
Авто
Яндекс и Hyundai вместе разработают беспилотные машины
Компания Яндекс и производитель автомобильных компонентов Hyundai Mobis подписали соглашение о совместном создании программно-аппаратного комплекса для беспилотных автомобилей.
Обновлено в 06:47
Политика
США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей госкомпании
Власти США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей компании Minerven и её директора Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 13:18
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено в 17:19
Культура
Венедиктов: нападение на Фельгенгауэр отменило ее выдвижение на пост главреда «Эхо Москвы»
На допросе Гриц заявлял, что Фельгенгауэр телепатически изводила его сексуально с 2012 года.
Обновлено в 17:13
Происшествия
Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения
В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.
Обновлено в 15:16
Экономика
Выручка облачного бизнеса «Крока» в 2018 г. превысила 1,35 миллиарда
Облачная выручка "Крока" Входящая в группу "Крок" компания "Крок облачные сервисы" по итогам 2018 г. продемонстрировала выручку в 1,351 млрд руб. Об этом рассказал Максим Березин, директор по развитию данной организации — облачного-провайдера, специализирующегося на размещении и поддержке бизнес-критичных сервисов заказчиков на базе собственной сети дата-центров.
Обновлено в 09:35
Единоборства
WBA обязала Усика провести бой с Лебедевым
Обновлено в 15:20
Политика
Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией
Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Авто
Сергей Когогин лично протестировал новый тягач «КАМАЗ-54901»
Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин лично протестировал новинку компании — премиальный тягач «КАМАЗ-54901».
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы
12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Культура
Наталия Орейро рассказала, что чувствует себя «почти русской»
В преддверии нового тура Орейро призналась, что чувствует себя «почти русской».
Обновлено в 09:55
Происшествия
В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста
В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Авто
В Петербурге покажут концепт новой «Нивы»
На предстоящем Санкт-Петербургском международном автомобильном салоне зрителям будет показан новый концепт-кар Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Участник шоу «Один в один» заявил, что у Началовой был рак
Телеведущий Егор Иващенко, подопечный певицы Юлии Началовой на телепроекте «Один в один», заявил, что Началова ранее смогла победить онкологическое заболевание.
Обновлено в 17:49
Общество
Вассерман рассказал, почему латыши исчезают, отделившись от русских
Как заметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей публицист, известный российский интеллектуал Анатолий Вассерман, с одной стороны латвийский национализм объясним тем, что латышей не так много, и они вполне оправданно боятся исчезнуть как народ, слившись с другими.
Обновлено в 08:23
Футбол
Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань»
Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Тело мужчины с простреленной головой нашли в центре Москвы
В столице на улице Большая Полянка обнаружено тело мужчины с огнестрельной раной головы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:41
Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено в 12:14
Экономика
Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 2%
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в тексте документа.
Обновлено вчера в 05:26
Политика
Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана
Обновлено в 10:45