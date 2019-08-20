Политика
Трамп предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку»РБК 15:24
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с румынским президентом Клаусом Йоханнисом в Белом доме предложил вернуть Россию в G8, назвав такой формат более уместным.
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Транспорт
«Аэрофлот» перевёл свои рейсы в Саратов в новый аэропорт города
В авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что перевели со вторника, 20 августа, все свои рейсы в Саратов в новый аэропорт — Гагарин.
Обновлено в 09:03
Кино
Умерла народная артистка России Александра Назарова
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 14:40
Политика
Горбачев пожаловался Мальте на Россию и США
В апреле Горбачев опубликовал статью в издании Wall Street Journal, в которой высказал опасения в связи с отношениями между Россией и США.
Обновлено в 16:45
Общество
В Саудовской Аравии появятся академии искусств
Открытие академий является частью стратегического плана развития королевства - Vision 2030.
Обновлено в 17:35
Общество
В России отмечается стремительная убыль населения
По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено в 11:33
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 18:59
Политика
Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии
Обновлено в 13:17
Технологии
Абоненты МТС массово пожаловались на сбой
Пользователи МТС пожаловались на массовый сбой. Абоненты сотового оператора МТС начали жаловаться на сбой в работе.
Обновлено в 07:47
Экономика
Составлен рейтинг регионов России с самым доступным бензином
Самый доступный бензин АИ-92 продают в Ямало-Ненецком автономном округе. На среднюю зарплату здесь можно купить в месяц 2080 литров бензина.
Обновлено 18 августа в 23:08
Происшествия
В Краснодаре на улице произошла стрельба
Обновлено в 18:43
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Футбол
Защитник «Олимпиакоса» рассказал, как собирается противостоять Шапи
Футболист рассказал, как собирается противостоять нападающему российской команды Магомеду-Шапи Сулейманову.
Обновлено в 10:27
Футбол
Агент Дембеле: Усман не летал в Сенегал, он был в Ренне у матери
Усман не летал в Сенегал, он был в Ренне в доме матери. Уверен в этом на сто процентов.
Обновлено в 14:55
Экономика
Инвестфонд Raven завершает обратный выкуп 89,14 млн акций, купленных у Woodford и Invesco
Инвестиционная компания Raven Property Group 21 августа завершает обратный выкуп 89,14 миллиона акций, приобретенных у компаний Woodford и Invesco, сообщается во вторник в материалах компании.
Обновлено в 15:17
Происшествия
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой
Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Гаджеты
HUAWEI объявляет о ежегодной акции к началу учебного года
Компания HUAWEI объявляет о начале скидок и специальных предложений в официальном интернет-магазине. Подробнее - в материале Planet Today.
Обновлено в 09:32
Авто
В России продали 150 тысяч кроссоверов Mitsubishi Outlander третьего поколения
Российские дилеры Mitsubishi реализовали 150-тысячный кроссовер Outlander третьего поколения с момента появления на рынке в июле 2012 года.
Обновлено в 08:35
Общество
Опасной отметки достиг уровень Амура у Хабаровска
Уровень воды в реке Амур у Хабаровска поднялся до отметки 600 см. Этот уровень считается опасным явлением для города.
Обновлено вчера в 22:32
Наука
Сеть подземных ходов обнаружили на острове Итуруп
В пресс-центре Восточного военного округа сообщили, что во время поисковых работ на территории острова Итуруп была найдена сеть подземных ходов, сооруженных, предположительно, в период Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:37
Космос
Ровно 5 лет назад из Microsoft ушел Балмер — тот самый, который создал Windows 7 и угробил Nokia
Обновлено в 08:10
Экономика
Затопленным моногородам помогут ссудами
Как следует из проекта изменений к правительственному постановлению о предоставлении фонду субсидий из федерального бюджета, возможность получения таких займов планируется предоставить еще и лизинговым компаниям (приобретающим имущество для его последующего предоставления лизингополучателю, непосредственно реализующему проект в моногороде), а также концессионерам.
Обновлено в 18:13
Авто
В России вырос спрос на дизельные автомобили с пробегом
С подержанными дела обстоят совсем иначе. Спрос на дизельные автомобили с пробегом в нашей стране вырос на 7% по сравнению с 2018 годом.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Украинские силовики отрезали голову своему сослуживцу
По подозрению в убийстве сослуживца севернее Мариуполя задержаны трое украинских силовиков.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции
В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено в 16:19
Наука
В Китае собираются продавать клонированных котов
Приступить к продажам фирма решила после успешного теста: клонированный кот по кличке Чеснок появился во второй половине июля, но его создатели сообщили о результатах лишь через некоторое время.
Обновлено в 06:30
Футбол
Роббен хочет на год отдохнуть от футбола
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен рассказал, что в ближайшее время хочет отдохнуть от футбола.
Обновлено в 08:48