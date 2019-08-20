Политика

Трамп предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку»РБК 15:24

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с румынским президентом Клаусом Йоханнисом в Белом доме предложил вернуть Россию в G8, назвав такой формат более уместным.
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