с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп несколько раз выступал на закрытых брифингах Совета нацбезопасности с предложением бороться с ураганами с помощью ядерных бомб, пишет портал Axios со ссылкой на неназванных участников заседаний.

Происшествия Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и латана.

Политика Меркель рассказала об отношении стран G7 к возвращению России Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что среди стран-участниц G7 есть те, кто выступает за возвращение России в организацию.

Здоровье Кубанцы оценили работу поликлиник Краснодарского края Больше 25 тысяч кубанцев прошли диспансеризацию по новому графику работы краевых врачей - по вечерам в будние дни и субботам, сообщили «КИ» в пресс-службе Минздрава Кубани.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Политика Китай пригрозил США ответными мерами в случае повышения пошлин Китай предпримет необходимые ответные меры, если США дополнительно повысят пошлины на китайские товары, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Космос «Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.

Футбол Комличенко оформил покер в чемпионате Чехии Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко оформил покер в матче чемпионата Чехии по футболу.

Происшествия В Литве задержали российских пограничников По словам замглавы Службы охраны государственной границы Литвы Видаса Мачайтиса, после задержания российские сотрудники погранслужбы ФСБ объяснили, что нарушили государственную границу Литвы непреднамеренно, реагируя на аналогичное нарушение в отношении российской границы.

Политика Иран запросил у Запада разрешение на большой объем экспорта нефти По данным агентства Reuters, Иран запросил у стран Запада разрешения на экспорт довольно весомого объема нефти.

Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Общество Покрас Лампас передумал ехать в Екатеринбург из-за протеста верующих Уличный художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) отложил свой визит в Екатеринбург для восстановления своей испорченной работы из-за протеста верующих.

Общество Прокуратура потребовала лишить родительских прав еще одну пару за акцию 27 июля В Москве прокурор Никулинского района потребовал лишить родительских прав многодетную пару, предположительно — за участие в несогласованной акции протеста 27 июля.

Происшествия Фигурант дела о беспорядках Данила Беглец признал вину Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.

Шоу-бизнес Дмитрий Дибров с женой врезались на мотоцикле в дерево Популярный российский телеведущий Дмитрий Дибров вместе с женой попал в аварию вместе, о чем сообщила его супруга Полина в своем Инстаграм.

Политика В «Единой России» предложили обязать всех кандидатов собирать подписи Один из собеседников опасается, что такая инициатива ослабит партию, которой предлагается "отказаться от своих преимуществ".

Экономика Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения» Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Экономика У сервиса доставки iGooods появился новый акционер У российского сервиса доставки товаров из магазинов iGooods появился новый акционер. Об этом «Ведомостям» рассказали представители сторон.

Технологии Ученые разработали роботов для оказания помощи пожилым людям Пожилые люди смогут воспользоваться помощью специальных роботов, управлять которыми можно будет через мобильное приложение.