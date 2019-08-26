Политика
Трамп предложил взрывать ураганы ядерными бомбамиLenta.ru 02:00
Президент США Дональд Трамп по меньшей мере дважды высказал предложение использовать ядерные бомбы против надвигающихся на страну ураганов. Об этом со ссылкой на близкие к вопросу анонимные источники сообщает Axios. Эти реплики президента прозвучали на брифингах по национальной безопасности.
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с чего всё началось
Как пишет портал Axios, в ходе закрытого брифинга американский лидер поинтересовался, почему нельзя использовать современное оружие для борьбы с капризами погоды.Российская газетавчера в 23:19
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Происшествия
Сотрудники вневедомственной охраны уволены после публикации YouTube
Краснодарский краевой суд рассмотрит жалобы бывших сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии Илеза Тимурзиева и Аслана Зекоха, которые не согласны с увольнением со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Дима Билан признался в любви к продюсеру Яне Рудковской
В ходе совместной работы Дима Билан и на Рудковская превратились в настоящих друзей, а ныне певец является крестным младшего сына своей коллеги Александра Плющенко.В Instagram артист опубликовал совместный снимок с продюсером и написал рядом с фото, что Рудковская стала для него примером настоящей женщины: искренней, непонятной и понятной, загадочной, далекой и близкой.
Обновлено в 04:32
Происшествия
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке
В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Обновлено в 04:40
Политика
В Пекине ответили на призыв Трампа к американскому бизнесу уйти из КНР
Ранее Трамп призвал американский бизнес найти альтернативу китайскому рынку.
Обновлено в 05:00
Общество
Москвичей предупредили о первых заморозках
В второй половине следующей недели жителей Москвы ждет похолодание. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 01:40
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Космос
НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС
В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.
Обновлено 24 августа в 02:59
Политика
«Патриарх литовской демократии» назвал запуск БелАЭС «гибелью» Литвы
Экс-председатель Верховного совета Литвы, "патриарх литовской демократии" Витаутас Ландсбергис заявил, что запуск Белорусской АЭС (БелАЭС) "угрожает" безопасности Литвы и ЕС.
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждет ребенка от скончавшегося Игоря Малашенко
Светская львица ждет ребенка от скончавшегося супруга Игоря Малашенко.
Обновлено в 03:55
Экономика
Глава «Аэрофлота» впервые сообщил о планах IPO «Победы»
Вопрос о проведении IPO «Победы» был озвучен в начале текущего года на совете директоров «Аэрофлота», отметил Савельев.
Обновлено в 05:10
Политика
Глава МИД Анголы передал от президента страны послание Путину
Министр иностранных дел Анголы Мануэл Домингуш Аугушту передал на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым послание от ангольского лидера Жоау Лоуренсу президенту РФ Владимиру Путину.
Обновлено в 05:27
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено 24 августа в 13:02
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Политика
Лидеры G7 решили отказать России
В сообщениях СМИ говорится, что лидеры G7 выступили за усиление координации с Россией.
Обновлено вчера в 06:21
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Экономика
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян
Обман заключается в том, что мошенники звонят интересующимся инвестициями россиянам и представляются от имени того или иного известного эксперта, тем самым вызывая доверие у собеседника.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
В Турции анонсировали начало поставок второй батареи С-400
Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар в эфире турецкого телеканала NTV заявил, что поставки второй батареи российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре начнутся во вторник, 27 августа.
Обновлено в 05:14
Политика
Украина снизила поставки российского дизеля в два раза
Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено вчера в 10:04
Армия и оружие
Танкер KC-46A впервые заправил одновременно четыре самолета
Во время испытаний танкер KC-46A передал четырем истребителям 6,3 тонны топлива.1,8 тонны были переданы двум истребителям F/A-18E/F Super Hornet с использованием систем «шланг-конус» на левой и правой консолях крыла, 2,3 тонны — истребителю F/A-18 с помощью системы «шланг-конус» под центропланом и 2,3 тонны — истребителю F-16 Fighting Falcon с помощью заправочной штанги в хвостовой части.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
Обновлено вчера в 23:30
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено 24 августа в 15:40
Политика
В Индии собираются заменить российские турбины на АЭС на японские
В строительстве индийской АЭС Куданкулам возникли проблемы с турбинами, поставленными российской компанией "Силовые машины".
Обновлено в 02:27
Происшествия
Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину
Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Лавров назвал законными действия армии Сирии в Хан-Шейхуне
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал легитимными действия правительственной армии Сирии, которая ликвидировала боевиков террористической группировки в Хан-Шейхуне.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Китай призвал США прекратить провоцировать новую гонку вооружений
Китайское правительство призвало Соединённые Штаты выполнять обязательства в рамках международного режима ограничения вооружений и перестать провоцировать новую гонку вооружений, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.
Обновлено в 04:39