Политика

Трамп предложил взрывать ураганы ядерными бомбамиLenta.ru 02:00

Президент США Дональд Трамп по меньшей мере дважды высказал предложение использовать ядерные бомбы против надвигающихся на страну ураганов. Об этом со ссылкой на близкие к вопросу анонимные источники сообщает Axios. Эти реплики президента прозвучали на брифингах по национальной безопасности.
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с чего всё началось
Как пишет портал Axios
, в ходе закрытого брифинга американский лидер поинтересовался, почему нельзя использовать современное оружие для борьбы с капризами погоды.
Российская газетавчера в 23:19

Подробнее о событии

СМИ: Трамп предлагал бороться с ураганами с помощью ядерного оружия

ТАССвчера в 22:34

Источник: Трамп предложил обстреливать ураганы ядерными бомбами

Московский Комсомолец03:01

СМИ узнали об идее Трампа бороться с ураганами ядерными бомбами

РБКвчера в 23:05

Трамп предложил уничтожать ураганы ядерными бомбами

Газета.Ru03:40

СМИ узнали о желании Трампа бороться с ураганами ядерными бомбами

Известиявчера в 22:23

Трамп хотел использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами, сообщают СМИ

РИА Новостивчера в 22:01

Трамп пожелал сбрасывать ядерные бомбы для рассеивания ураганов

РЕН ТВвчера в 21:59
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:40, Ашберн
Происшествия

Сотрудники вневедомственной охраны уволены после публикации YouTube

Краснодарский краевой суд рассмотрит жалобы бывших сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии Илеза Тимурзиева и Аслана Зекоха, которые не согласны с увольнением со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес

Дима Билан признался в любви к продюсеру Яне Рудковской

В ходе совместной работы Дима Билан и на Рудковская превратились в настоящих друзей, а ныне певец является крестным младшего сына своей коллеги Александра Плющенко.В Instagram артист опубликовал совместный снимок с продюсером и написал рядом с фото, что Рудковская стала для него примером настоящей женщины: искренней, непонятной и понятной, загадочной, далекой и близкой.
Обновлено в 04:32
Происшествия

По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей

В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Общество

Еще двух участников акции протеста потребовали лишить родительских прав

Обновлено в 04:50
Происшествия

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке

В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Обновлено в 04:40
Политика

В Пекине ответили на призыв Трампа к американскому бизнесу уйти из КНР

Ранее Трамп призвал американский бизнес найти альтернативу китайскому рынку.
Обновлено в 05:00
Общество

Москвичей предупредили о первых заморозках

В второй половине следующей недели жителей Москвы ждет похолодание. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 01:40
Экономика

Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»

Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Космос

НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС

В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.
Обновлено 24 августа в 02:59
Политика

«Патриарх литовской демократии» назвал запуск БелАЭС «гибелью» Литвы

Экс-председатель Верховного совета Литвы, "патриарх литовской демократии" Витаутас Ландсбергис заявил, что запуск Белорусской АЭС (БелАЭС) "угрожает" безопасности Литвы и ЕС.
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Божена Рынска ждет ребенка от скончавшегося Игоря Малашенко

Светская львица ждет ребенка от скончавшегося супруга Игоря Малашенко.
Обновлено в 03:55
Экономика

Глава «Аэрофлота» впервые сообщил о планах IPO «Победы»

Вопрос о проведении IPO «Победы» был озвучен в начале текущего года на совете директоров «Аэрофлота», отметил Савельев.
Обновлено в 05:10
Политика

Глава МИД Анголы передал от президента страны послание Путину

Министр иностранных дел Анголы Мануэл Домингуш Аугушту передал на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым послание от ангольского лидера Жоау Лоуренсу президенту РФ Владимиру Путину.
Обновлено в 05:27
Музыка

Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу

Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено 24 августа в 13:02
Политика

Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»

Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Политика

Лидеры G7 решили отказать России

В сообщениях СМИ говорится, что лидеры G7 выступили за усиление координации с Россией.
Обновлено вчера в 06:21
Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Экономика

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян

Обман заключается в том, что мошенники звонят интересующимся инвестициями россиянам и представляются от имени того или иного известного эксперта, тем самым вызывая доверие у собеседника.
Обновлено вчера в 22:21
Политика

В Турции анонсировали начало поставок второй батареи С-400

Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар в эфире турецкого телеканала NTV заявил, что поставки второй батареи российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре начнутся во вторник, 27 августа.
Обновлено в 05:14
Политика

Украина снизила поставки российского дизеля в два раза

Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено вчера в 10:04
Армия и оружие

Танкер KC-46A впервые заправил одновременно четыре самолета

Во время испытаний танкер KC-46A передал четырем истребителям 6,3 тонны топлива.1,8 тонны были переданы двум истребителям F/A-18E/F Super Hornet с использованием систем «шланг-конус» на левой и правой консолях крыла, 2,3 тонны — истребителю F/A-18 с помощью системы «шланг-конус» под центропланом и 2,3 тонны — истребителю F-16 Fighting Falcon с помощью заправочной штанги в хвостовой части.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Двух российских пограничников задержали в Литве

В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Политика

«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность

Обновлено вчера в 23:30
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено 24 августа в 15:40
Политика

В Индии собираются заменить российские турбины на АЭС на японские

В строительстве индийской АЭС Куданкулам возникли проблемы с турбинами, поставленными российской компанией "Силовые машины".
Обновлено в 02:27
Культура

Алексей Шейнин объяснил причину госпитализации Олега Меньшикова

Обновлено в 03:15
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на сентябрьские игры отбора ЧЕ-2020

Обновлено в 05:33
Происшествия

Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину

Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие

Лавров назвал законными действия армии Сирии в Хан-Шейхуне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал легитимными действия правительственной армии Сирии, которая ликвидировала боевиков террористической группировки в Хан-Шейхуне.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие

Китай призвал США прекратить провоцировать новую гонку вооружений

Китайское правительство призвало Соединённые Штаты выполнять обязательства в рамках международного режима ограничения вооружений и перестать провоцировать новую гонку вооружений, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.
Обновлено в 04:39
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