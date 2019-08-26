с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп по меньшей мере дважды высказал предложение использовать ядерные бомбы против надвигающихся на страну ураганов. Об этом со ссылкой на близкие к вопросу анонимные источники сообщает Axios. Эти реплики президента прозвучали на брифингах по национальной безопасности.

Происшествия Сотрудники вневедомственной охраны уволены после публикации YouTube Краснодарский краевой суд рассмотрит жалобы бывших сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии Илеза Тимурзиева и Аслана Зекоха, которые не согласны с увольнением со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника правоохранительных органов.

Шоу-бизнес Дима Билан признался в любви к продюсеру Яне Рудковской В ходе совместной работы Дима Билан и на Рудковская превратились в настоящих друзей, а ныне певец является крестным младшего сына своей коллеги Александра Плющенко.В Instagram артист опубликовал совместный снимок с продюсером и написал рядом с фото, что Рудковская стала для него примером настоящей женщины: искренней, непонятной и понятной, загадочной, далекой и близкой.

Происшествия По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.

Происшествия Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Общество Москвичей предупредили о первых заморозках В второй половине следующей недели жителей Москвы ждет похолодание. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Экономика Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения» Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.

Космос НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.

Политика «Патриарх литовской демократии» назвал запуск БелАЭС «гибелью» Литвы Экс-председатель Верховного совета Литвы, "патриарх литовской демократии" Витаутас Ландсбергис заявил, что запуск Белорусской АЭС (БелАЭС) "угрожает" безопасности Литвы и ЕС.

Экономика Глава «Аэрофлота» впервые сообщил о планах IPO «Победы» Вопрос о проведении IPO «Победы» был озвучен в начале текущего года на совете директоров «Аэрофлота», отметил Савельев.

Политика Глава МИД Анголы передал от президента страны послание Путину Министр иностранных дел Анголы Мануэл Домингуш Аугушту передал на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым послание от ангольского лидера Жоау Лоуренсу президенту РФ Владимиру Путину.

Музыка Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.

Политика Лидеры G7 решили отказать России В сообщениях СМИ говорится, что лидеры G7 выступили за усиление координации с Россией.

Происшествия Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».

Экономика Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян Обман заключается в том, что мошенники звонят интересующимся инвестициями россиянам и представляются от имени того или иного известного эксперта, тем самым вызывая доверие у собеседника.

Политика В Турции анонсировали начало поставок второй батареи С-400 Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар в эфире турецкого телеканала NTV заявил, что поставки второй батареи российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре начнутся во вторник, 27 августа.

Политика Украина снизила поставки российского дизеля в два раза Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.

Армия и оружие Танкер KC-46A впервые заправил одновременно четыре самолета Во время испытаний танкер KC-46A передал четырем истребителям 6,3 тонны топлива.1,8 тонны были переданы двум истребителям F/A-18E/F Super Hornet с использованием систем «шланг-конус» на левой и правой консолях крыла, 2,3 тонны — истребителю F/A-18 с помощью системы «шланг-конус» под центропланом и 2,3 тонны — истребителю F-16 Fighting Falcon с помощью заправочной штанги в хвостовой части.

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Политика В Индии собираются заменить российские турбины на АЭС на японские В строительстве индийской АЭС Куданкулам возникли проблемы с турбинами, поставленными российской компанией "Силовые машины".

Происшествия Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.

Армия и оружие Лавров назвал законными действия армии Сирии в Хан-Шейхуне Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал легитимными действия правительственной армии Сирии, которая ликвидировала боевиков террористической группировки в Хан-Шейхуне.