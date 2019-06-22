Политика
Трамп предложил сделать Иран «снова великим»РИА Новости 13:30
"Сделаем Иран снова великим", — заявил американский лидер. При этом ранее президент США объявил о подготовке новых санкций против Ирана. По его словам, действующие ограничительные меры сильно ударили по Тегерану.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:23, Вашингтон
Политика
Симоньян ответила грузинскому президенту на негативное высказывание в адрес России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением, что интерес во внутреннем противостоянии на территории кавказского государства якобы проявляет Москва.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Культура
Выступление Загитовой под любимую песню Медведевой попало на видео
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила на ледовом шоу Fantasy on Ісе в Японии под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено в 10:36
Политика
Бутиной сократили тюремный срок
Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.
Обновлено в 13:25
Политика
Полеты в Россию авиакомпаниям из Грузии запретят с 8 июля
Минтранс РФ с 8 июля вводит запрет на полеты грузинских авиакомпаний в РФ, российским перевозчикам также запрещено летать в Тбилиси и курорты страны.
Обновлено в 11:56
ЖКХ
Украинцев предупредили об отключении электричества
Энергетики предупредили украинцев об аварийных отключениях электроэнергии из-за аномальной жары.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Саакашвили предложил втрое сократить состав Верховной рады
Как передавало ИА REGNUM, 21 июня экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Печерский районный суд Киева пришёл к выводу, что он непрерывно проживал на Украине пять лет и может принимать участие в парламентских выборах.
Обновлено в 13:37
Политика
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР
Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Политика
«РИА Новости» узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно
Историю о потерянной записке президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос ведущих о том, бывает ли ему стыдно.
Обновлено в 13:11
Авто
Тест Chery Tiggo 7 и Geely Emgrand X7 — в погоне за репутацией
Emgrand X7 представляет очень перспективный китайский бренд, работающий в кооперации с Volvo.
Обновлено в 07:36
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
МВД Грузии возбудило дело из-за нападения на журналистов «России 24»
Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси.
Обновлено в 12:36
Футбол
«Торпедо» разгромило старейший клуб мира
Футболисты московского "Торпедо" в товарищеском матче с крупным счетом победили старейший клуб мира английский "Шеффилд".
Обновлено в 13:06
Здоровье
Очередная смоленская больница озвучила свои проблемы
После прямой линии с Путиной, где выплыли проблемы Рославльской больницы, районные медучреждения стали делиться своими бедами тоже.
Обновлено в 13:11
Авто
Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей
«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
Обновлено в 05:06
Политика
Китай сможет наносить скрытые удары под водой
По словам военных специалистов, испытания Китая подтвердили успехи в морском использовании спутниковой навигационной системы, которые могут укрепить способность подводных лодок и беспилотников страны наносить скрытые удары, сообщает ЕНВ.
Обновлено 20 июня в 14:41
Армия и оружие
Запад заигрывает с боевиками в Идлибе, чтобы помешать России и Сирии
Лондон не прекращает заниматься «словесным мазохизмом», вновь изрекая старые обвинения о якобы кровожадных замыслах России и Сирии в отношении «мятежников» в Идлибе, пишет ФАН.
Обновлено в 12:52
Политика
Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями
Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Гаджеты
Xiaomi показала на видео новейший смартфон CC9
Обновлено в 12:12
Происшествия
В Пензенской области три человека погибли в массовом ДТП
Как уточнили ТАСС в региональном управлении ГИБДД, в результате ДТП погибли три человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией
Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено в 10:56
Происшествия
В Кронштадте произошёл пожар на складах военной части
В субботу, 22 июня, в Петербурге произошёл очередной пожар: на этот раз в Кронштадте горят склады военной части.
Обновлено в 12:13
Кино
Джилленхол рассказал о решении сыграть злодея в «Человеке-пауке»
Обновлено в 07:33
Авто
В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Политика
На Украине предрекли Крыму появление городов-призраков
Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин уверен, что в скором времени полуостров может столкнуться с нехваткой воды.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено вчера в 07:30