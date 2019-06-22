Политика
Трамп предложил сделать Иран «снова великим»РБК 16:21
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что хочет «сделать Иран снова великим», передает CNN. «Если Иран хочет снова стать богатой процветающей страной, мы называем это «Давайте сделаем Иран снова великим», то я не против», — отметил он.
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Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
Обновлено в 18:21
Финансы
Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления
Если Штаты готовятся к новым торговым агрессиям, они примут решение снизить ставку уже в июле, чтобы превентивно создать внутри экономической системы ультрамягкие условия.
Обновлено в 23:00
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено в 17:41
Происшествия
Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково»
Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»
13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
Обновлено в 14:57
Футбол
В «Зените» рассказали о будущем Кокорина
Обновлено в 18:33
Политика
Меладзе заявил о нерушимости братских отношений между Грузией и РФ
Российский исполнитель Валерий Меладзе родился в Батуми Певец Валерий Меладзе уверен, что разногласия между Тбилиси и Москвой носят временный характер, он также напомнил, что отношения между странами имеют многовековую историю.
Обновлено в 23:18
Экономика
Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault
Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено в 22:13
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич облюбовала морковный Железный трон
Обновлено в 11:55
Общество
В выходные в Рязани ожидается сильная жара
В грядущие выходные, 22 и 23 июня, в Рязанской области ожидается жаркая погода и небольшие кратковременные дожди.
Обновлено вчера в 03:47
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Политика
Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
Обновлено в 20:40
Политика
Путин не намерен отдавать Курилы
Обновлено в 08:30
Здоровье
Елена Малышева назвала самую лучшую диету
Обновлено в 14:11
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Экономика
США обнародовали план по развитию Палестины
Отмечается, что данный план предусматривает возможность привлечения в экономику Палестины $50 млрд, удвоение ВВП страны и снижение в два раза уровня бедности в данном государстве за десять лет.
Обновлено в 12:50
Политика
Анатолий Михалёв скончался. Он возглавлял Читу 20 лет
Анатолий Михалёв родился 28 марта 1948 года в Чите, которой он в результате руководил в разных должностях 20 лет.
Обновлено в 22:34
Здоровье
Занятия йогой помогают справиться с различными заболеваниями
Эксперты исследовательского института йоги Patanjali Research Foundation (Индия) считают, что эти упражнения эффективно помогают справиться с различными заболеваниями, в том числе внутренним беспокойством, диабетом, гипертонией и ожирением.
Обновлено в 06:16
Авто
В Казахстане выставили на продажу ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Общество
Что звезды говорят: гороскоп на 22 – 28 июня
Что звезды советуют нам на ближайшую неделю.
Обновлено вчера в 19:00
Футбол
«ПСЖ» стал фаворитом в борьбе за Коутиньо после отказа «Ювентуса»
Причиной отказа от покупки Коутиньо является то, что туринцы хотят сосредоточиться на борьбе за центрального полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 22:30
Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР
Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Наука
Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину
Обновлено вчера в 05:16
Политика
Два грузинских кафе повысили цены для россиян на 20%
Посещение грузинского кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторана "Гарденс" в Батуми обойдётся россиянам на 20% дороже, чем другим посетителям.
Обновлено в 12:53
Политика
Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Общество
Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье
Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес
Беременная Катя Колисниченко: «Я помирилась с сестрой, но о ссоре стараюсь не вспоминать»
Единственное, что портило настроение экс-участницы «ДОМа-2» — это затяжная ссора с сестрой.
Обновлено в 23:00