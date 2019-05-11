Политика

Трамп предложил «простой способ» избежать увеличения пошлин на товарыФАН вчера в 13:10

Президент Дональд Трамп предложил «простой способ» избежать высоких пошлин на импорт товаров в США. Глава Белого дома предложил производителям перенести предприятия в Америку.
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Трамп придумал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары

РБКвчера в 13:05

Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары

РИА Новостивчера в 11:00

Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США

Интерфаксвчера в 10:18

Трамп призвал иностранных производителей переезжать в США

Московский Комсомолецвчера в 10:48

Трамп пригласил иностранных производителей в США

News.ruвчера в 10:24

Вашингтон подсказал способ избежать пошлин

Вести.Ruвчера в 10:57

Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары

RT на русскомвчера в 10:17
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Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Пилотов сгоревшего «Суперджета» заподозрили в неподготовленности

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, 5 мая сгорел при аварийной посадке в Шереметьево.
Обновлено в 02:47
Футбол

Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде

Обновлено вчера в 23:58
Общество

В России изменились правила получения детских пособий

Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»

Американская актриса Пегги Липтон, исполнившая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла от рака на 73-м году жизни, сообщает USA Today.
Обновлено в 02:28
Общество

Власти Сицилии раздают дома россиянам за 1 евро

Помимо обязательной символической платы в 1 евро для будущих жильцов есть только одно условие: за год отремонтировать дом, а некоторые из них пустуют не первый месяц, и также привести в порядок прилегающую территорию, если таковая имеется.
Обновлено в 00:15
Общество

Екатеринбурженка победила на международном конкурсе талантов

В столице Южной Корее, городе Сеуле, 10 мая состоялся финал 12-го международного конкурса талантов Miss SuperTalent of the world.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие

Помпео рассказал о мерах США против Ирана

Ранее сообщалось, что Помпео призвал Запад поддержать санкции против Ирана.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие

В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира

Обновлено вчера в 22:31
Политика

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» вышли в Премьер-Лигу

Досрочный выход команд в Премьер-Лигу гарантировало поражение «Томи» в матче 36-го тура с «Шинником» (0:1). Теперь клуб из Томска, располагающийся на третьей строчке, отстаёт от лидеров на семь очков и уже не имеет шансов догнать их.
Обновлено вчера в 10:11
Здоровье

Медики назвали смертельно ядовитые продукты на столах россиян

Обновлено вчера в 01:22
Общество

Для Нотр-Дама придумали крышу с подогревом

Авторы проекта предложили выполнить крышу и шпиль из стекла, дуба и углеродного волокна. Кровля будет вырабатывать электричество и тепло.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 15:02
Технологии

Инженеры превратили дрон в летающий поднос

Немецкие инженеры сконструировали прототип дрона, который выполняет функцию летающего подноса для умного дома.
Обновлено вчера в 09:02
Единоборства

UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул

В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Футбол

«Зенит» интересуется бывшим защитником «Рубина» Бауэром

«Зенит» проявляет интерес к австрийскому защитнику «Сток Сити» Морицу Бауэру, который ранее выступал за казанский «Рубин», сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено вчера в 16:57
Авто

Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов

В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Музыка

Сергей Лазарев провёл вторую репетицию на Евровидении

Обновлено вчера в 05:10
Баскетбол

Вогель станет главным тренером «Лейкерс»

Фрэнк Вогель станет главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс».
Обновлено в 01:53
Авто

Названы топ-5 самых доступных японских автомобилей в России

Обновлено вчера в 03:04
Общество

В Краснодарском крае выпал град размером с перепелиное яйцо

Видеозапись моментально попала в соцсети. На кадрах видны крупные осколки льда размером с перепелиное яйцо.
Обновлено вчера в 15:10
Транспорт

МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП

Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Женщина с ребенком погибли при пожаре на Урале

Обновлено в 03:08
Происшествия

Владимир Мамонтов рассказал, сколько продлится повторная экспертиза тела Доренко

Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сообщил о примерных сроках повторной экспертизы тела журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:04
Авто

Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк

Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.
Обновлено вчера в 04:08
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Экономика

Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys

Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено 10 мая в 10:44
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