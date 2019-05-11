Политика
Трамп предложил «простой способ» избежать увеличения пошлин на товарыФАН вчера в 13:10
Президент Дональд Трамп предложил «простой способ» избежать высоких пошлин на импорт товаров в США. Глава Белого дома предложил производителям перенести предприятия в Америку.
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Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Пилотов сгоревшего «Суперджета» заподозрили в неподготовленности
Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, 5 мая сгорел при аварийной посадке в Шереметьево.
Обновлено в 02:47
Футбол
Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде
Обновлено вчера в 23:58
Общество
В России изменились правила получения детских пособий
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»
Американская актриса Пегги Липтон, исполнившая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла от рака на 73-м году жизни, сообщает USA Today.
Обновлено в 02:28
Общество
Власти Сицилии раздают дома россиянам за 1 евро
Помимо обязательной символической платы в 1 евро для будущих жильцов есть только одно условие: за год отремонтировать дом, а некоторые из них пустуют не первый месяц, и также привести в порядок прилегающую территорию, если таковая имеется.
Обновлено в 00:15
Общество
Екатеринбурженка победила на международном конкурсе талантов
В столице Южной Корее, городе Сеуле, 10 мая состоялся финал 12-го международного конкурса талантов Miss SuperTalent of the world.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Помпео рассказал о мерах США против Ирана
Ранее сообщалось, что Помпео призвал Запад поддержать санкции против Ирана.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Обновлено вчера в 22:31
Политика
WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» вышли в Премьер-Лигу
Досрочный выход команд в Премьер-Лигу гарантировало поражение «Томи» в матче 36-го тура с «Шинником» (0:1). Теперь клуб из Томска, располагающийся на третьей строчке, отстаёт от лидеров на семь очков и уже не имеет шансов догнать их.
Обновлено вчера в 10:11
Здоровье
Медики назвали смертельно ядовитые продукты на столах россиян
Обновлено вчера в 01:22
Общество
Для Нотр-Дама придумали крышу с подогревом
Авторы проекта предложили выполнить крышу и шпиль из стекла, дуба и углеродного волокна. Кровля будет вырабатывать электричество и тепло.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 15:02
Технологии
Инженеры превратили дрон в летающий поднос
Немецкие инженеры сконструировали прототип дрона, который выполняет функцию летающего подноса для умного дома.
Обновлено вчера в 09:02
Единоборства
UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул
В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Футбол
«Зенит» интересуется бывшим защитником «Рубина» Бауэром
«Зенит» проявляет интерес к австрийскому защитнику «Сток Сити» Морицу Бауэру, который ранее выступал за казанский «Рубин», сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено вчера в 16:57
Авто
Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов
В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Музыка
Сергей Лазарев провёл вторую репетицию на Евровидении
Обновлено вчера в 05:10
Баскетбол
Вогель станет главным тренером «Лейкерс»
Фрэнк Вогель станет главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс».
Обновлено в 01:53
Авто
Названы топ-5 самых доступных японских автомобилей в России
Обновлено вчера в 03:04
Общество
В Краснодарском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
Видеозапись моментально попала в соцсети. На кадрах видны крупные осколки льда размером с перепелиное яйцо.
Обновлено вчера в 15:10
Транспорт
МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП
Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Женщина с ребенком погибли при пожаре на Урале
Обновлено в 03:08
Происшествия
Владимир Мамонтов рассказал, сколько продлится повторная экспертиза тела Доренко
Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сообщил о примерных сроках повторной экспертизы тела журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:04
Авто
Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк
Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.
Обновлено вчера в 04:08
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Экономика
Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys
Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено 10 мая в 10:44