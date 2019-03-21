Трамп предложил признать суверенитет Израиля над ГоланамиГазета.Ru 13:18

с чего всё началось

Во времена, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы, чтобы уничтожить Израиль, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Благодарю вас, президент Трамп.

Трамп подчеркнул, что признание суверенитета произойдет спустя 52 года. "Спустя 52 года для США настало время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами!"—добавил Трамп. Также он добавил, что Голанские высоты представляют стратегическое значение и важны для безопасности Израиля.

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