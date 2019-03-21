Политика

Трамп предложил признать Голанские высоты израильскимиРоссийская газета вчера в 14:10

Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией. "Спустя 52 года настало время для США полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами", - написал глава американского государства в своем Twitter.
Читать в источнике
Биньямин Нетаньяху
Во времена, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы, чтобы уничтожить Израиль, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Благодарю вас, президент Трамп.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикРБК вчера в 13:17
с чего всё началось
Глава государства написал в своем Twitter
, что Голанские высоты представляют чрезвычайную стратегическую важность, а также важность в области безопасности для израильского государства и региональной безопасности.
РИА Новостивчера в 18:47

Подробнее о событии

ЕС не намерен признавать Голанские высоты частью Израиля

Коммерсантъвчера в 23:55

В Белом доме назвали Трампа «самым произраильским президентом США»

ТАССвчера в 21:22

ЕС отказался признать Голанские высоты частью Израиля на фоне слов Трампа

РБКвчера в 19:54

ЕС выступил против планов Трампа признать Голанские высоты частью Израиля

REGNUM00:25

Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля

РИА Новостивчера в 18:47

Генсек ЛАГ заявил о поддержке права САР на Голанские высоты

RT на русскомвчера в 18:13

Трамп заявил, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Интерфаксвчера в 13:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Челябинской области

Обновлено в 01:04
Армия и оружие

Россия вернула «адскую молотилку»

Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
Обновлено вчера в 05:01
Политика

США намерены поставить Тайваню партию истребителей F-16

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в конфиденциальном порядке одобрила запрос Тайваня о поставке более 60 американских истребителей F-16 производства компании Lockheed Martin.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие

В США начали испытания скоростного вертолета DEFIANT

Боевой вертолет-прообраз следующего поколения DEFIANT, разработанный конструкторами американских компаний Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing, совершил в четверг первый испытательный полет над полигоном в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).
Обновлено в 00:32
Авто

Официально представлен кроссовер Porsche Cayenne Coupe

Компания обнародовала первое официальное изображение кросс-купе, который появится в продаже уже осенью 2019 года.
Обновлено вчера в 20:01
Игры

Paradox анонсировала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Paradox официально анонсировала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Это прямое продолжение оригинального проекта 2004 года, местом действия которого на этот раз станет Сиэтл.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Garuda Indonesia отменила заказ на покупку полсотни Boeing 737 Max

Garuda Indonesia аннулировала свой заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max.
Обновлено в 00:29
Политика

ВРИО губернатора Оренбургской области назначен Денис Паслер

Стало известно, что на должность и.о. губернатора Оренбуржья Владимир Путин назначил экс-главу правительства Свердловской области Дениса Паслера.
Обновлено вчера в 04:48
Общество

Врио губернатора Челябинской области приехал на Коркинский разрез

Обновлено в 00:16
Авто

В России возобновляются продажи Ravon

В СМИ появилась информация о том, что поставки машин должны возобновиться, но перспективы продаж довольно туманны.
Обновлено вчера в 19:10
Футбол

Россия проиграла Бельгии в матче отбора к Евро-2020

Сборная России уступила национальной команде Бельгии в первом матче отборочного цикла на чемпионат Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:41
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Кино

В Доме кино простились с режиссёром Марленом Хуциевым

В Центральном доме кино в Москве прошла церемония прощания с советским и российским режиссёром Марленом Хуциевым.
Обновлено вчера в 11:43
Политика

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога

Обновлено вчера в 14:10
Общество

В Пенсионном фонде рассказали об имеющих право на вторую пенсию

В настоящее время несколько категорий российских граждан имеют право на получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 21:42
Авто

Новый Mercedes-AMG CLA 45 замечен на тестах

Немецкая компания вывела на тесты новый Mercedes-AMG CLA 45. Ожидается, что продажи новинки должны стартовать уже в ближайшее время.
Обновлено вчера в 05:35
Интернет

Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными

Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.
Обновлено вчера в 15:48
Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Главный томский пристав растратил деньги сотрудников

Главного судебного пристава Томской области заподозрили в присвоении денег – он растратил не менее 700 тысяч рублей, предназначенных для премирования сотрудников, сообщил СУ СК области.
Обновлено в 01:15
Футбол

Баскетболисты «Баварии» победили «Барселону» в матче Евролиги

Обновлено вчера в 18:50
Политика

Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом

Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа.
Обновлено в 00:48
Хоккей

Первый хет-трик Барбашёва в НХЛ помог «Сент-Луису» победить «Детройт»

По окончании игры Барбашёв, который довел количество своих голов в текущем сезоне НХЛ до 12, был признан первой звездой матча.
Обновлено в 00:48
Космос

Ракета-носитель Vega стартовала с космодрома Куру

Обновлено вчера в 23:52
Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.
Обновлено вчера в 22:09
Энергетика

«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»

"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
Обновлено вчера в 13:49
Политика

Владелец «Морского старта» отменил заказ на поставку украинских ракет

Российская частная компания S7 Space группы S7 отменила заказ на производство и последующую поставку 12 украинских ракет-носителей "Зенит".
Обновлено вчера в 00:20
Спорт

У ИСУ нед доказательств, что Белл умышленно травмировала Ын Су

Международный союз конькобежцев (ИСУ) сделал заявление по поводу инцидента между Мараей Белл из США и Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес

12-летнюю дочку привезли на похороны Началовой

В Москве проходит церемония прощания с Юлией Началовой. После полудня в траурный зал Троекуровского кладбища привезли ее дочь Веру.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

Российского школьника засосала грязевая жижа

Восьмилетний ребенок провалился в глиняную жижу во дворе одного из домов в Выборге.
Обновлено вчера в 20:26
Наука

Предсказано катастрофическое подводное извержение

Французские геологи определили возможную причину загадочных сейсмических волн, возникших в ноябре 2018 года у острова Майотта (Коморские острова) и распространившихся по всему миру.
Обновлено вчера в 11:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Голанские высоты
Спорная территория на Ближнем Востоке. Большая её часть в настоящее время контролируется Израилем, а восточная часть Сирией. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории. С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Кунейтра.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное