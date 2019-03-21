Политика
Трамп предложил признать Голанские высоты израильскимиРоссийская газета вчера в 14:10
Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией. "Спустя 52 года настало время для США полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами", - написал глава американского государства в своем Twitter.
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Во времена, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы, чтобы уничтожить Израиль, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Благодарю вас, президент Трамп.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикРБК вчера в 13:17
с чего всё началось
Глава государства написал в своем Twitter, что Голанские высоты представляют чрезвычайную стратегическую важность, а также важность в области безопасности для израильского государства и региональной безопасности.РИА Новостивчера в 18:47
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Трамп заявил, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами
Интерфаксвчера в 13:05
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