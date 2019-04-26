Россия поприветствовала призыв Трампа отказаться от ядерного оружияLenta.ru 06:31

То Соединенные Штаты вооружаются, то теперь президент предлагает вообще отказаться от ядерного оружия. Но с точки зрения каких-то здравых вещей ему следовало сделать заявление о прекращении гонки вооружения.

Россия приветствует призыв президента США Дональда Трампа к Москве и Пекину отказаться от ядерного оружия. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Сергей Рябков, сообщает «Интерфакс».

Финансы ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.

Шоу-бизнес Ольга Бузова пообещала отомстить Ксении Собчак за интервью Телеведущая Ольга Бузова в своем инстаграме скептически прокомментировала интервью, которое взяла у нее бывшая коллега по проекту "Дом-2" Ксения Собчак, и пообещала "припомнить все", когда сложится обратная ситуация.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Спорт Юный фигурист исполнил прыжок в пять оборотов 12-летний Максим у себя в Инстаграмм выложил прыжок в пять (!) оборотов. Правда он пока исполняет его со страховкой, при помощи «удочки».

Общество Из-за долгов за границу на майские праздники не пустят 3 млн человек Порядка трёх миллионов российских граждан не смогут провести майские праздники за пределами России из-за долгов, пишет 26 апреля газета «Известия».

Политика Минфин Хакасии опроверг данные о повышении зарплаты главе республики Минфин Хакасии опроверг данные о том, что глава республики Валентин Коновалов повысил зарплату себе, а также членам регионального правительства.

Политика Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".

Энергетика Минск сообщил о потерях из-за остановки транзита нефти из России Глава белорусского госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что белорусский бюджет и нефтетранспортные организации несут потери из-за остановки транзита российской нефти.

Шоу-бизнес Актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована и сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Финансы Чистая прибыль Deutsche Bank в I квартале выросла в 1,7 раза Чистая прибыль крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank по итогам первого квартала 2019 года увеличилась в 1,67 раза в годовом выражении — до 201 миллиона евро, следует из финансовой отчетности банка.

Кино Кит Харрингтон устроил экскурсию по костюмерной сериала «Игра престолов» Артист провел экскурсию по костюмерной сериала, где хранится реквизит, в частности, куклы, черепа, оружие и костюмы всех сезонов.

Музыка Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.

Политика Украинские паспорта предложили раздавать в центре Москвы Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил организовать выдачу украинских паспортов в центре Москвы.

Политика В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.

Политика Савченко сравнила тюрьмы России и Украины Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".

Политика Путин присвоил Василию Лановому звание Героя Труда Президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении звания Героя Труда Российской Федерации» за особые заслуги перед государством и народом.

Армия и оружие МИД РФ: США видят в Европе место для ядерной войны Как ранее писал News.ru, Рябков заявил, что США преднамеренно искажают положения российской военной доктрины относительно применения ядерного оружия.

Экономика Силуанов назвал сроки второго платежа Венесуэлы по долгу в $3 млрд Венесуэла должна провести второй платеж по долгу перед Россией до конца 2019 года, заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

Игры Death Stranding привнесёт что-то новое в игры с открытым миром Разработчик считает, что PS4-эксклюзив представит «действительно что-то новое» по сравнению с классическими современными проектами с открытым миром.

Общество Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.

Музыка Группа Rammstein выпустила новый клип Месяц назад Rammstein выпустили резонансный клип Deutschland, в котором представила свой вариант краткой истории Германии с древних времен.

Политика Путин прилетел в Пекин на форум «Один пояс, один путь» Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин. 26-27 апреля он примет участие во 2-м международном форуме "Один пояс, один путь".