Политика
Трамп предложил лидеру КНР обсудить протесты в ГонконгеИзвестия вчера в 19:57
Американский президент Дональд Трамп предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину встретиться, для того чтобы обсудить протестные акции в Гонконге. Об этом хозяин Белого дома написал в Twitter в четверг, 15 августа.
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Си Цзиньпин справится с протестами в Гонконге «гуманно и быстро», уверен Трамп
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Чиновникам в Забайкалье запретили судиться с пострадавшими от пожаров
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