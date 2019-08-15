Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что если председатель КНР Си Цзиньпин захочет гуманно решить проблему Гонконга, то он сделает это. «Я знают президента (председателя) Китая Си очень хорошо, он великий лидер, которого уважает народ»,— написал господин Трамп в Twitter.

Трамп рассчитывает на гуманное решение Пекином кризиса в Гонконге

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