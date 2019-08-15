Политика
Трамп предложил лидеру КНР обсудить протесты в ГонконгеИзвестия вчера в 19:57
Американский президент Дональд Трамп предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину встретиться, для того чтобы обсудить протестные акции в Гонконге. Об этом хозяин Белого дома написал в Twitter в четверг, 15 августа.
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Си Цзиньпин справится с протестами в Гонконге «гуманно и быстро», уверен Трамп
Народные новостивчера в 21:00
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Бывший президент США Билл Клинтон был изображен в синем платье и красных туфлях на картине, найденной в особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна.
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Впервые в истории «Краснодара-2» на матч вышли 11 воспитанников клубной академии
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