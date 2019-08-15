Политика

Дональд Трамп предложил Си Цзиньпину обсудить ситуацию в ГонконгеЭхо Москвы вчера в 21:04

Как написал глава Белого дома в твиттере, если «президент Си хочет быстро и гуманно решить проблему, то сможет это сделать». Ранее американский лидер писал, что Китай стягивает войска к региону, где уже несколько месяцев не утихают массовые акции протеста.
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