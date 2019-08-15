Политика
Дональд Трамп предложил Си Цзиньпину обсудить ситуацию в ГонконгеЭхо Москвы вчера в 21:04
Как написал глава Белого дома в твиттере, если «президент Си хочет быстро и гуманно решить проблему, то сможет это сделать». Ранее американский лидер писал, что Китай стягивает войска к региону, где уже несколько месяцев не утихают массовые акции протеста.
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Си Цзиньпин справится с протестами в Гонконге «гуманно и быстро», уверен Трамп
Народные новостивчера в 21:00
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Происшествия
Момент аварийной посадки А321 в Жуковском попал на видео
Обновлено в 04:55
Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Подписание мирного договора с Японией упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны, касающиеся принадлежности Курил, но ситуация не является тупиковой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Обновлено в 04:34
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия
В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту
По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Героический пилот A321 даже жену встретил в воздухе
Обновлено в 03:28
Происшествия
Трехлетний мальчик, пропавший в тайге под Омском, найден живым
Трехлетний мальчик, потерявшийся в тайге в Омской области, найден живым.
Обновлено в 05:26
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Энергетика
«Нафтогаз» назвал срок взыскания $3 млрд с «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» намерен до конца 2020 года взыскать с «Газпрома» около $3 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между компаниями, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом
На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
Госдума высказалась об обвинениях США в краже технологий
США и сами преуспели в краже чужих технологий, а если они в чём-то подозревают Россию, то пусть предъявят доказательства, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Ида Галич объявила о беременности
Популярная Instagram-блогерша Ида Галич подтвердила слухи о своей беременности.
Обновлено в 05:35
Футбол
Михайличенко возглавит киевское «Динамо»
Бывший футболист и главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко вновь возглавит родной клуб после отставки Александра Хацкевича, сообщает football.ua.
Обновлено в 02:44
Футбол
«Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитров
Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
Более 50 заключенных пострадали в беспорядках в тюрьме в Калифорнии
Обновлено вчера в 20:35
Армия и оружие
Названо самое опасное оружие США
Разрабатывавшаяся в 1950-1960-х годах низколетящая сверхзвуковая крылатая ракета Supersonic Low Altitude Missile (SLAM) с ядерной энергоустановкой (ЯЭУ) является самым опасным ядерным оружием, над которым когда-либо работали США, пишет Popular Mechanics.
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия
У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении
В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Жириновский обвинил Зеленского в копировании Путина
В своём личном Telegram-канале Владимир Жириновский высказал предположение о том, что команда нынешнего президента Украины, как и сам Владимир Зеленский пытаются копировать политические решения России.
Обновлено в 00:30
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 15:14
Экономика
ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян
Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Общество
Из елей Страдивари в Италии сделают 35 тысяч музыкальных инструментов
Обновлено вчера в 19:38
Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции матча с «Краснодаром»
Срыв трансляции матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на российском телевидении произошел по вине телеканала «Матч ТВ», заявил директор португальского футбольного клуба по вопросам коммуникации Франсишку Мораес.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
Фанат «Спартака» рассказал об экстренной посадке «Аэробуса»
15 августа летательное судно совершило экстренную посадку в поле после того, как турбины попало несколько птиц.
Обновлено в 04:59
Политика
На Украине задержали заместителя министра, получившего взятку
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрия Грымчака, а также его помощника.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
В США заявили, что Украина может претендовать на членство в НАТО
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина может претендовать на членство в НАТО.
Обновлено в 05:08
Футбол
Малком не тренируется в общей группе «Зенита» перед матчем с «Ахматом»
Нападающий петербургского "Зенита" Малком не работает в общей группе перед матчем шестого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".
Обновлено в 05:22
Происшествия
Пассажиры аварийного рейса Airbus А321 благодарят экипаж
Обновлено в 04:05