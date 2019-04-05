Политика
Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на вооружениеВоенное обозрение 03:52
4 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел в Вашингтоне встречу с вице-премьером Китая Лю Хэ, во время которой заявил о том, что КНР, России и США следует провести переговоры о сокращении расходов на вооружение.
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Россия, Китай и мы – каждый год мы выпускаем оружия на сотни миллиардов долларов, включая ядерное оружие. Это просто нелепо. Я бы предположил, что и Китай, и Россия согласятся, что это вообще не имеет смысла.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАПопулярная механика 06:20
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