Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на вооружениеВоенное обозрение 03:52

Россия, Китай и мы – каждый год мы выпускаем оружия на сотни миллиардов долларов, включая ядерное оружие. Это просто нелепо. Я бы предположил, что и Китай, и Россия согласятся, что это вообще не имеет смысла.

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Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на вооружение

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