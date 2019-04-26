Политика
Трамп выступил за отказ от ядерного оружияRT на русском вчера в 23:55
Американский лидер Дональд Трамп полагает, что Соединённые Штаты, Китай и Россия должны избавиться от ядерных вооружений. Такое мнение Трамп выразил в ходе беседы с телеканалом Fox News.
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Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»
Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Политика
Зеленский на два дня улетел в Турцию
Обновлено в 01:56
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.
Обновлено в 03:38
Общество
Пилоты авиакомпании SAS начали забастовку
В профсоюз входят около 1,5 тысяч пилотов SAS. В случае масштабной забастовки будут затронуты около 70 процентов рейсов авиакомпании.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
Самолет AzurAir вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Гордон рассказал о способах возвращения Крыма на Украину
Украинский журналист и политик Дмитрий Гордон заявил, что Киев делает все, чтобы «затянуть момент» возвращения Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Ксения Бородина исполнила мечту младшей дочери
Обновлено в 02:33
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Названо меню Ким Чен Ына в ресторане Владивостока
Лидера КНДР Ким Чен Ына на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко угощали дичью и традиционными русскими блюдами.
Обновлено в 02:11
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Путин прибыл в Китай на форум «Один пояс, один путь»
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где будет принимать участие во втором форуме "Один пояс, один путь".
Обновлено вчера в 08:55
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности глав регионов
Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц российских субъектов.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Ирина Сенотова
Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "5 канал".
Обновлено в 03:37
Хоккей
Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира
Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено вчера в 00:30
Авто
Внедорожник Mitsubishi Pajero попрощался с Японией
Компания Mitsubishi провожает Pajero на заслуженный отдых.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие
Средства радиоэлектронной борьбы развернули под Калининградом
В Калининградской области разворачивается комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН», рассказали «Известиям» в Главном штабе ВМФ.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
В ЛНР спасатели подняли тело третьего погибшего после аварии на шахте
Тело третьего горняка достали на поверхность из-под завалов после аварии на шахте «Схидкарбон» Лутугинского района самопровозглашенной ЛНР.
Обновлено в 02:11
Экономика
Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер
Генпрокуратура по просьбе ГИБДД провела проверку в некоторых регионах России, которая показала серьезные нарушения в области установки систем фиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 02:34
Политика
«Нафтогаз Украины»: Россия готовится к новой газовой войне
"Россия готовится к новой газовой войне", — считает Витренко. Собственная программа по добыче газа на Украине сорвалась, признал он.
Обновлено вчера в 22:19
Общество
В США начался суд по делу эмигрантки, подозреваемой в мошенничестве
В Нью-Йорке начался суд по делу русской эмигрантки Анны Сорокиной, которая якобы «выдавала себя за наследницу огромного состояния и получила доступ к высшему обществу в США».
Обновлено 24 апреля в 02:45
Экономика
Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 07:21
Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов в Украине
Владимир Путин прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, назвав происходящее провалом политики Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 06:38
Энергетика
«Укртранснафта» прекратила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на ненадлежащее качество сырья.
Обновлено вчера в 19:47
Авто
УАЗ представил обновленный «Патриот» для ДПС
На мероприятии «Безопасная дорога» состоялся официальный дебют обновленного варианта модели УАЗ «Патриот», предназначенной для сотрудников ДПС.
Обновлено в 02:30
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Братске школьника насмерть придавило деревянными поддонами
Мальчик, ученик 4 класса, спрыгнул с забора на деревянные поддоны, складированные у продовольственного магазина.
Обновлено в 03:38