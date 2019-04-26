Трамп выступил за отказ от ядерного оружияRT на русском вчера в 23:55

Американский лидер Дональд Трамп полагает, что Соединённые Штаты, Китай и Россия должны избавиться от ядерных вооружений. Такое мнение Трамп выразил в ходе беседы с телеканалом Fox News.

Трамп выступил за отказ от ядерного оружия

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