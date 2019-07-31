Лесные пожары
Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаровГазета.Ru вчера в 16:37
Отмечается, что переговоры прошли по инициативе американской стороны. Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами. Президент России выразил ему благодарность за внимание к этому вопросу и ответил, что при необходимости воспользуется предложением Трампа.
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с чего всё началось
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого последний предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири, сообщается на сайте Кремля.Ведомостивчера в 17:03
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