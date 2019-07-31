с чего всё началось

Отмечается, что переговоры прошли по инициативе американской стороны. Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами. Президент России выразил ему благодарность за внимание к этому вопросу и ответил, что при необходимости воспользуется предложением Трампа.

Финансы Курс доллара: рубль определился с направлением после решения ФРС Американская валюта вечером в среду перешла к резкому фронтальному росту, в том числе рублю, после того, как по итогам двухдневных консультаций Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции центробанка, приняла ожидаемое рынками решение снизить на 0,25 процентных пункта базовую ставку до 2-2,25%.

Происшествия Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.

Политика Медведев решил проверить версию об умышленных поджогах лесов в Сибири Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить, есть ли связь между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.

Армия и оружие Российские контрактники получат надбавку к жалованию Военные-контрактники с первого по четвертый разряд с 1 сентября получат 50-процентные ежемесячные надбавки к жалованию.

Общество Алибасов передумал судиться с производителем «Крота» Продюсер Бари Алибасов не станет обращаться в суд с иском к производителям средства для прочистки труб «Крот».

Шоу-бизнес Диана Шурыгина разбила мужу нос Напомним, что помимо разбитого носа пострадала и сама Диана во время катания на скутере.

Происшествия Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.

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Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Баскетбол Ланге уйдет с поста главного тренера женской сборной России Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил о том, что Олаф Ланге покинет пост главного тренера женской сборной России.

Армия и оружие Четыре страны НАТО прислали наблюдателей на армейские игры АрМИ-2019 Выступая на селекторном совещании, глава военного ведомства заявил, что четыре страны блока НАТО, а именно США, Франция, Турция и Словакия прислали своих наблюдателей на стартующие 3 августа международные армейские игры.

Космос Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.

Происшествия Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.

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Путешествия Правительство Шри-Ланки ввело бесплатные визы для россиян Власти Шри-Ланки с 1 августа ввели бесплатную визу для туристов из России и других стран.