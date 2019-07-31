Лесные пожары
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в СибириТАСС 16:51
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе американской стороны, предложил президенту РФ Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
Беседа состоялась по инициативе американской стороны. Во время разговора американский лидер предложил содействие России в борьбе с лесными пожарами. Российский президент высказал Трампу искреннюю благодарность за столь внимательное отношение и предложение о помощи и поддержке.РИА Новости16:33
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