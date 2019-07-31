Лесные пожары

Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарамиРБК 16:39

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать19
с чего всё началось

Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Беседа состоялась по инициативе американской стороны. Во время разговора американский лидер предложил содействие России в борьбе с лесными пожарами. Российский президент высказал Трампу искреннюю благодарность за столь внимательное отношение и предложение о помощи и поддержке.
РИА Новости16:33

Подробнее о событии

Трамп в разговоре с Путиным предложил помощь в борьбе с лесными пожарами

Коммерсантъ16:59

Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири

ТАСС16:51

Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров

Газета.Ru16:37

Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров в Сибири

Интерфакс16:46

Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами

РБК16:39

Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами

Lenta.ru16:46

Путин и Трамп провели телефонные переговоры

РИА Новости16:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:15, Ашберн
Политика

Вашингтон ввел санкции против главы МИД Ирана

США вводят санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
Обновлено в 17:00
Происшествия

На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар

Обновлено в 16:12
Гаджеты

Беззеркальной камере Canon EOS R L приписывают разрешение 75 Мп

Обновлено в 11:50
Происшествия

«Аэрофлот» назвал преждевременной информацию о причинах катастрофы SSJ

Компания "Аэрофлот" сделала официальное заявление, в котором назвала преждевременной появившуюся в СМИ информацию от неизвестного источника о причинах крушения самолета SSJ.
Обновлено в 16:27
Гаджеты

На смартфонах Huawei российская ОС «Аврора» появится к концу года

Уже не для кого не секрет, что в смартфонах китайской компании может появиться отечественная операционная система.
Обновлено в 14:20
Футбол

«Спартак» объявил об аренде Шюррле

"Спартак" на своем сайте официально объявил об аренде полузащитника "Боруссии" Андре Шюррле.
Обновлено в 10:32
Экономика

Сбербанк инвестировал $1 млрд в развитие небанковской экосистемы

За последние три года Сбербанк вложил 3% своей чистой прибыли в развитие небанковской экосистемы, сообщил первый зампред Сбербанка Лев Хасис журналистам.
Обновлено в 15:53
Экономика

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Обновлено в 06:16
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Политика

Суд США закрыл дело о «взломе серверов» Демократической партии

Американский суд закрыл дело, в рамках которого демократы обвиняли российские власти, ГРУ, а также предвыборный штаб президента США Дональда Трампа якобы в "причастности" взлома серверов Демократической партии.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

В Чечне из-за разгула стихии повреждены более 300 жилых домов

В Чеченской Республике из-за сильного ветра и дождя повреждены более трех сотен жилых домов, разрушены объекты инфраструктуры.
Обновлено в 07:56
Общество

Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров

Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено вчера в 14:45
Интернет

США может запретить аддиктивность в соцсетях

В США сенатором Джошем Хоули подготовлен законопроект, который призван оградить пользователей интернета от аддиктивных функций многих онлайн-сервисов, в первую очередь соцсетей.
Обновлено в 03:54
Политика

Муниципальные депутаты подали заявки на проведение пикетов на Бульварном кольце 3 августа

«Сегодня муниципальные депутаты Москвы, члены Ассоциация независимых депутатов подали заявки в префектуру Центрального административного округа на проведение пикетов на Бульварном кольце с 14 до 17 часов», – написал в Facebook глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев.
Обновлено в 14:07
Общество

Названы самые похищаемые в российских магазинах товары

Сыр, колбаса, сладости, тушь и лак для ногтей попали с число наиболее привлекательных товаров, которые чаще всего выносят с прилавков магазинов в России.
Обновлено в 03:13
Финансы

После решения ФРС США снизить ставку поднялся курс рубля

Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов впервые за десять лет понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до уровня в 2-2,25% годовых.
Обновлено в 16:43
Политика

Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке

На Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства.
Обновлено в 14:09
Здоровье

Стало известно, почему опасно переезжать во время беременности

Обновлено в 12:25
Здоровье

Врач рассказала о норме потребления арбузов в день

Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено в 11:04
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено в 11:19
Здоровье

Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции

ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".
Обновлено вчера в 21:15
Космос

Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС

Российский космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:11
Культура

Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube

Обновлено в 12:29
Происшествия

У Навального не нашли отравляющих веществ

Врачи не обнаружили в организме оппозиционера Алексея Навального отравляющих веществ, сказал «Интерфаксу» главный врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев.
Обновлено в 08:22
Космос

В музее космонавтики состоится акция «Первый чувашский космонавт»

В рамках празднования 57-й годовщины первого космического полета Андрияна Григорьевича Николаева в Шоршелском музее космонавтики состоится открытие выставки "Звездные братья", запланированы тематические экскурсии "Первый чувашский космонавт", месячник показа документальных фильмов о чувашском Соколе, месячник активности школьной клубной любительской радиостанции "Восток-3".
Обновлено в 11:37
Футбол

ФИФА назвала имена претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года

Имена претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года объявила Международная федерация футбола (ФИФА) 31 июля на своем сайте.
Обновлено в 15:09
Происшествия

В Нижнем Новгороде арестована мать, избивавшая сына хоккейной клюшкой

Обновлено в 16:48
Происшествия

В Москве задержали актера театра «Современник» за ношение формы ГИБДД

Обновлено в 09:46
Армия и оружие

Экс-депутат Рады рассказал о массовых увольнениях в ВСУ

Обновлено в 00:59
Здоровье

Гибель десятков россиян на курортах Турции признали нормой

По словам дипломата, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками.
Обновлено в 11:48
Пожары в СибириБольше новостей по теме
Главное